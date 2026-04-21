DIRECT. Real Madrid - Alaves : le Real doit se ressaisir, suivez le match

Relégué à neuf points du Barça, le Real Madrid n'a désormais plus grand espoir de titre en Liga cette saison, contrairement à Kylian Mbappé qui, lui, poursuit un objectif personnel ambitieux et vise un record symbolique.

En direct

21:54 - 18' - Guridi vigilant Très belle action défensive du latéral d'Alaves qui parvient à coup un centre dangereux de Valverde dans la surface

21:47 - 12' - Alaves doit gagner Avec un seul point d'avance sur le premier releguable, le Deportivo Alaves doit gagner ce soir ce qui explique sa volonté de jouer vers l'avant dans ce début de rencontre

21:44 - 9' - Frappe au dessus de Valverde Valverde soulève trop sa frappe à cinq mètres du but et le ballon passe au dessus des buts d'Alaves

21:43 - 8' - Frappe de Bellingham Après deux jolis crochets, Jude Bellingham voit sa frappe cadrée déviée par un défenseur adverse en corner

21:38 - 3' - Quel manqué d'Angel Perez Alors qu'il était super bien servi dans l'axe, Angel Perez cherche un partenaire alors qu'un tir aurait été largement préférable. Carreras éloigne le danger

21:36 - C'est parti à Bernabeu ! C'est parti pour cette rencontre entre le Real Madrid et le Deportivo Alaves

21:24 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse de Bernabeu dans une magnifique ambiance

21:20 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 2, vous pouvez aussi suivre le match en streaming sur la plateforme Bein Connect

21:11 - Renouer avec la victoire Le Real Madrid n'a plus goûté au succès depuis le 22 mars dernier et sa victoire face à l'Atletico 3-2, depuis les Merengues ont connu trois défaites et un nul

20:58 - Prolonger la série Le Real est sur une impressionnante série de 8 victoires de suite face à Alaves, la dernière fois que le Deportivo s'est imposé face aux Madrilènes c'était le 28 novembre 2020 (2-1 à Bernabeu)

20:57 - L'arbitre de la rencontre C'est Mr. Juan Martínez Munuera qui dirigera cette rencontre le Real Madrid et Le Deportivo Alaves

20:51 - La compo d'Alaves La compo concoctée par Sanchez Floro est comme suit avec l'argentin Lucas Boyé en attaquant de pointe.

20:44 - Tchouaméni et Mbappé titulaires Pas de grosses surprises dans la compo madrilène, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé sont tous les deux titulaires ce soir. A noter que Bellingham sera positionné en meneur de jeu à côté de Guler. Le onze madrilène est comme suit : Lunin - Alexnader Arnold, Huijsen, Carreras, Militao - Valverde, Tchouaméni, Arda Guler, Bellingham - Mbappé, Vinicius

20:35 - Bonsoir à tous et à toutes ! Bonjour et bienvenue sur notre site ! Nous allons suivre ensemble avec vous la rencontre entre le Real Madrid et le Deportivo Alaves comptant pour la 34ème journée de Liga

19:00 - Historique entre les deux équipes Le Real Madrid possède un net ascendant psychologique sur le Deportivo Alavés, avec huit victoires consécutives dans leurs confrontations directes. . Cependant, dans le contexte actuel, cette statistique pourrait être trompeuse. Les Madrilènes arrivent fragilisés, tandis qu’Alavés joue sa survie (17ème avec 1 seul point de plus que le premier reléguable). Le souvenir de la victoire basque au Bernabéu en 2020 reste dans les mémoires, et les visiteurs espèrent bien profiter de la fébrilité adverse pour créer un nouvel exploit.

17:00 - Un Real en chute libre Le Real Madrid aborde cette rencontre dans une situation délicate, avec une série de quatre matchs sans victoire qui a fortement fragilisé sa fin de saison. Entre la défaite face à Majorque, le nul contre Girone et surtout l’élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich, les Merengue ont perdu leur dynamique. Désormais distancés de 9 points par le Barça en championnat, ils doivent impérativement réagir devant leur public pour finir la saison de la meilleure de manière même si une saison sans trophée est déjà une saison manquée.

15:00 - Lucas Boyé, l'atout offensif d'Alaves Lucas Boyé s’impose comme l’homme fort du secteur offensif d’Alavés ces dernières semaines. L’attaquant argentin s’est illustré par des buts décisifs en sortie de banc, notamment contre CA Osasuna et la Real Sociedad, où il a arraché des égalisations dans les dernières secondes. Sa capacité à peser physiquement sur les défenses et à rester lucide dans les moments clés pourrait poser de sérieux problèmes au Real Madrid. Il pourrait d’ailleurs être récompensé par une titularisation dans ce match crucial.

13:00 - Tchouaméni de retour Le Real Madrid devra composer avec plusieurs absences notables pour ce match. Thibaut Courtois est toujours indisponible, laissant Andriy Lunin garder les cages, tandis que Rodrygo est forfait de longue durée. En revanche, le retour de Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain constitue une bonne nouvelle. Du côté d’Alavés, l’effectif est presque complet, même si l’absence d’Abde Rebbach pourrait réorganiser le couloir gauche. Ci dessous les deux équipes probables: Real Madrid : Lunin - Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras - Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham - Mbappe, Vinicius Jr Deportivo Alaves: Sivera - Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi - Ibanez, Blanco, Guridi - Martinez, Boye.