DIRECT. Real Madrid - Alaves : le Real doit se ressaisir, suivez le match
Relégué à neuf points du Barça, le Real Madrid n'a désormais plus grand espoir de titre en Liga cette saison, contrairement à Kylian Mbappé qui, lui, poursuit un objectif personnel ambitieux et vise un record symbolique.
21:54 - 18' - Guridi vigilant
Très belle action défensive du latéral d'Alaves qui parvient à coup un centre dangereux de Valverde dans la surface
21:47 - 12' - Alaves doit gagner
Avec un seul point d'avance sur le premier releguable, le Deportivo Alaves doit gagner ce soir ce qui explique sa volonté de jouer vers l'avant dans ce début de rencontre
21:44 - 9' - Frappe au dessus de Valverde
Valverde soulève trop sa frappe à cinq mètres du but et le ballon passe au dessus des buts d'Alaves
21:43 - 8' - Frappe de Bellingham
Après deux jolis crochets, Jude Bellingham voit sa frappe cadrée déviée par un défenseur adverse en corner
21:38 - 3' - Quel manqué d'Angel Perez
Alors qu'il était super bien servi dans l'axe, Angel Perez cherche un partenaire alors qu'un tir aurait été largement préférable. Carreras éloigne le danger
21:36 - C'est parti à Bernabeu !
C'est parti pour cette rencontre entre le Real Madrid et le Deportivo Alaves
21:24 - Entrée des joueurs !
Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse de Bernabeu dans une magnifique ambiance
21:20 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?
La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 2, vous pouvez aussi suivre le match en streaming sur la plateforme Bein Connect
21:11 - Renouer avec la victoire
Le Real Madrid n'a plus goûté au succès depuis le 22 mars dernier et sa victoire face à l'Atletico 3-2, depuis les Merengues ont connu trois défaites et un nul
20:58 - Prolonger la série
Le Real est sur une impressionnante série de 8 victoires de suite face à Alaves, la dernière fois que le Deportivo s'est imposé face aux Madrilènes c'était le 28 novembre 2020 (2-1 à Bernabeu)
20:57 - L'arbitre de la rencontre
C'est Mr. Juan Martínez Munuera qui dirigera cette rencontre le Real Madrid et Le Deportivo Alaves
20:51 - La compo d'Alaves
La compo concoctée par Sanchez Floro est comme suit avec l'argentin Lucas Boyé en attaquant de pointe.
???? Nuestro ???????? ???????????????????????????? ???? @realmadrid #LALIGAEASPORTS#RealMadridAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️???? pic.twitter.com/zRXBhdnXTA— Deportivo Alavés (@Alaves) April 21, 2026
20:44 - Tchouaméni et Mbappé titulaires
Pas de grosses surprises dans la compo madrilène, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé sont tous les deux titulaires ce soir. A noter que Bellingham sera positionné en meneur de jeu à côté de Guler. Le onze madrilène est comme suit : Lunin - Alexnader Arnold, Huijsen, Carreras, Militao - Valverde, Tchouaméni, Arda Guler, Bellingham - Mbappé, Vinicius
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2026
???? @Alaves
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/gCqNPtAFq2
20:35 - Bonsoir à tous et à toutes !
Bonjour et bienvenue sur notre site ! Nous allons suivre ensemble avec vous la rencontre entre le Real Madrid et le Deportivo Alaves comptant pour la 34ème journée de Liga
19:00 - Historique entre les deux équipes
Le Real Madrid possède un net ascendant psychologique sur le Deportivo Alavés, avec huit victoires consécutives dans leurs confrontations directes. . Cependant, dans le contexte actuel, cette statistique pourrait être trompeuse. Les Madrilènes arrivent fragilisés, tandis qu’Alavés joue sa survie (17ème avec 1 seul point de plus que le premier reléguable). Le souvenir de la victoire basque au Bernabéu en 2020 reste dans les mémoires, et les visiteurs espèrent bien profiter de la fébrilité adverse pour créer un nouvel exploit.
17:00 - Un Real en chute libre
Le Real Madrid aborde cette rencontre dans une situation délicate, avec une série de quatre matchs sans victoire qui a fortement fragilisé sa fin de saison. Entre la défaite face à Majorque, le nul contre Girone et surtout l’élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich, les Merengue ont perdu leur dynamique. Désormais distancés de 9 points par le Barça en championnat, ils doivent impérativement réagir devant leur public pour finir la saison de la meilleure de manière même si une saison sans trophée est déjà une saison manquée.
15:00 - Lucas Boyé, l'atout offensif d'Alaves
Lucas Boyé s’impose comme l’homme fort du secteur offensif d’Alavés ces dernières semaines. L’attaquant argentin s’est illustré par des buts décisifs en sortie de banc, notamment contre CA Osasuna et la Real Sociedad, où il a arraché des égalisations dans les dernières secondes. Sa capacité à peser physiquement sur les défenses et à rester lucide dans les moments clés pourrait poser de sérieux problèmes au Real Madrid. Il pourrait d’ailleurs être récompensé par une titularisation dans ce match crucial.
13:00 - Tchouaméni de retour
Le Real Madrid devra composer avec plusieurs absences notables pour ce match. Thibaut Courtois est toujours indisponible, laissant Andriy Lunin garder les cages, tandis que Rodrygo est forfait de longue durée. En revanche, le retour de Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain constitue une bonne nouvelle. Du côté d’Alavés, l’effectif est presque complet, même si l’absence d’Abde Rebbach pourrait réorganiser le couloir gauche. Ci dessous les deux équipes probables:
Real Madrid : Lunin - Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras - Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham - Mbappe, Vinicius Jr
Deportivo Alaves: Sivera - Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi - Ibanez, Blanco, Guridi - Martinez, Boye.
11:00 - Alaves, une équipe imprévisible
Depuis la prise de fonctions de Quique Sánchez Flores au début du mois de mars, le Deportivo Alavés s’est transformé en une équipe difficile à cerner. Capables d’encaisser beaucoup de buts mais aussi d’en marquer, les Basques enchaînent les matchs spectaculaires. Leur remontée incroyable face à Celta Vigo, le 22 mars, en est l’exemple parfait, avec une victoire 4-3 après avoir été menés 0-3. Toutefois, cette instabilité défensive reste leur principal point faible. Face à une attaque du Real Madrid en quête de réaction, ils devront trouver un meilleur équilibre pour espérer ramener un résultat.