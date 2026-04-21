Real Madird - Alaves : Mbappé en quête d'un record, heure et chaîne TV
Relégué à neuf points du Barça, le Real Madrid n'a désormais plus grand espoir de titre en Liga cette saison, contrairement à Kylian Mbappé qui, lui, poursuit un objectif personnel ambitieux et vise un record symbolique.
09:00 - Mbappé vise un record symbolique
Kylian Mbappé aborde la rencontre face au Deportivo Alavés avec un objectif personnel ambitieux qui pourrait entrer dans l’histoire de la La Liga. Déjà auteur de 31 buts lors de sa première saison en Espagne sous le maillot du Real Madrid, puis de 23 réalisations cette saison, l’attaquant français vise un exploit inédit, devenir le premier joueur à inscrire plus de 30 buts lors de ses deux premières saisons en Liga. Cristiano Ronaldo a marqué 26 buts lors de son premier exercice (2009/2010) puis 40 buts la saison d'après.