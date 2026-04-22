PSG - Nantes : Luis Enrique fait un terrible constat
En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, ce mercredi 22 avril, le PSG reçoit le FC Nantes au Parc des Princes. La bande à Luis Enrique peut s'envoler en tête du championnat.
14:30 - Par le passé, les stars du PSG ont souvent brillé face à Nantes
Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé sont les meilleurs buteurs du PSG face à Nantes, avec 9 buts inscrits. Ils devancent Pedro Miguel Pauleta (6 buts) et Dominique Rocheteau (5 buts).
14:00 - L'intégralité de la conférence de presse du PSG avant la rencontre face au FC Nantes
Hier, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes à l'aube de PSG - Nantes.
Luis Enrique : « On ne s'attend pas à un match facile » ????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 21, 2026
Le replay de la conf' de presse avant #PSGFCN. ????️
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13:45 - Le groupe des Canaris pour ce PSG - Nantes !
Il y a plusieurs forfaits importants pour ce déplacement dans l'antre du PSG : Amian, Centonze, Tati, Coquelin et Kaba sont indisponibles.
Le groupe convoqué face à Paris.— FC Nantes (@FCNantes) April 21, 2026
⌞ Match en retard de la 26e journée de @Ligue1#OnEstNantes pic.twitter.com/3P2Sod6RVH
13:30 - Luis Enrique dévoile son groupe retenu pour PSG - Nantes
Du côté du PSG, il n'y a pas de grande surprise. Hormis les éléments blessés, les cadres sont tous présents.
Notre groupe pour la réception de Nantes ! ????????????#PSGFCN I #Ligue1 pic.twitter.com/PNk5iRZfWH— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2026
13:18 - Pourquoi Luis Enrique fait un constat inquiétant avant PSG - Nantes
Luis Enrique a en effet de quoi redouter le piège pour la fin de saison. Outre ce PSG - Nantes qui s'annonce compliqué face à des Nantais plus que dos au mur, Paris va en effet affronter Angers qui sort de trois défaites et un nul en championnat avant la double confrontation en demi-finale de Ligue des champions face à l'ogre du Bayern de Munich. Suivront Lorient et Brest qui sont, on le sait, sont capables de coups d'éclats. Le 13 mai, le match en retard face à Lens pourrait avoir des airs de finale de la Ligue 1. Le 17, le derby parisien face au Paris FC, qui a éliminé le PSG en Coupe de France, pourrait créer lui aussi la surprise.
13:00 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce PSG - Nantes !
Le Parc des Princes s'apprête à accueillir, en ce mercredi 22 avril, ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Défait face à Lyon (1-2), dimanche dernier, le PSG se doit une revanche, mais la tâche ne sera pas simple selon Luis Enrique : "Les cinq dix derniers matchs, ce sont les pires matchs. Notamment contre les équipes en difficulté. Ils sont très motivés, ce sera plus difficile que l'OL. Si on attend un match facile où tu pourras manger du pop-corn et boire du coca, oublions ! Nantes a des joueurs de qualité !"
Le match PSG - Nantes, pour la 26e journée de Ligue 1, a été fixé le mercredi 22 avril, à 19h00, au Parc des Princes (Paris). Comme c’est le cas pour la plupart des affiches de la Ligue 1, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce PSG - Nantes : la rencontre a été programmée sur Ligue 1+.