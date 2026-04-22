Barcelone - Celta Vigo : Yamal et le Barça à la poursuite du titre
Le FC Barcelone affronte le Celta Vigo ce mercredi soir (21h30) lors de la 33e journée de Liga. Mis sous pression par le succès du Real Madrid, les coéquipiers de Lamine Yamal doit l'emporter pour conserver neuf points d'avance en tête du classement.
13:00 - Comment voir Barcelone - Celta Vigo en direct
Ce match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 3, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Barça et le Celta à partir de 21h30 ce mercredi 22 avril, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur celui de Canal+.
Le match FC Barcelone - Celta Vigo, comptant pour la 33e journée de Liga, a été fixé le mercredi 22 avril 2026, à 21h30, au Spotify Camp Nou. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Liga cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Barça - Celta : la rencontre a été programmée par beIN Sports 3.