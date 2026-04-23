Barcelone - Celta Vigo : le Barça gagne mais perd Yamal, le résumé

Le FC Barcelone s'est imposé face au Celta de Vigo (1-0), ce mercredi lors de la 33e journée de Liga, mais a perdu Lamine Yamal qui s'est blessé en marquant l'unique but du match. Découvrez le résumé de la rencontre.

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00:05 - Le résumé: Barcelone gagne mais craint le pire pour Yamal Le FC Barcelone savait au moment de rentrer sur la pelouse du Camp Nou qu'il ne pouvait pas se permettre un faux-pas contre le Celta de Vigo, après la victoire du Real Madrid mardi contre Alavés (2-1). Face à une équipe galicienne qui restait sur trois défaites d'affilée toutes compétitions confondues, le Barça n'a pas eu un match facile et s'en est remis, comme souvent, à Lamine Yamal. Le prodige catalan a obtenu puis transformé un penalty en fin de première période (1-0, 40e) avant de demander à sortir, touché derrière la cuisse droite en frappant ce penalty. Après une interruption de 20 minutes à cause d'un malaise dans les tribunes, le match a repris quelques instants avant que l'arbitre ne renvoie tout le monde aux vestiaires. Et en deuxième période, le Barça n'a pas été tant inquiété que ça par le Celta, émoussé dans cette rencontre à rallonge. Ferran a bien cru mettre les siens à l'abri d'une volée sublime sous la barre, mais il a été signalé hors-jeu pour quelques millimètres (55e). Avec ce succès, Barcelone conserve neuf points d'avance en tête du classement sur le Real, mais les Catalans vont maintenant attendre de connaître la durée d'indisponibilité de leur maître à jouer Lamine Yamal.

22/04/26 - 23:58 - Le but et la blessure de Yamal en vidéo Découvrez en vidéo le penalty obtenu puis marqué par Lamine Yamal, ainsi que sa blessure dans la foulée.

22/04/26 - 23:52 - Barcelone garde son avance sur le Real Madrid Mis sous pression par le succès du Real Madrid mardi contre Alavés (2-1), le FC Barcelone a bien répondu en battant le Celta de Vigo (1-0) ce mercredi soir lors de la 33e journée de Liga. Le Barça garde neuf points d'avance sur le Real en championnat.

22/04/26 - 23:48 - C'est terminé ! Barcelone s'impose mais perd Yamal (1-0) C'est terminé au Camp Nou ! Le FC Barcelone s'impose sans briller face au Celta de Vigo (1-0) ce mercredi soir lors de la 33e journée de Liga, grâce à un penalty transformé par Lamine Yamal (40e), qui est sorti blessé dans la foulée.

22/04/26 - 23:46 - Marcos Alonso.. dans le mur ! L'expérimenté Marcos Alonso prend ses responsabilités sur ce coup franc mais envoie le ballon directement dans le mur !

22/04/26 - 23:45 - Carton jaune pour Eric Garcia Eric Garcia commet une grosse faute sur Ilaix Moriba à 20 mètres dans l'axe du but de Barcelone et récolte un carton jaune logique. Excellent coup franc à venir pour le Celta...

22/04/26 - 23:43 - Trois minutes de temps additionnel L'arbitre accorde trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre Barcelone et le Celta de Vigo.

22/04/26 - 23:39 - Corner pour le Celta Les changements ont fait du bien au Celta, qui reprend de la consistance. Les Galiciens obtiennent un corner après une longue séquence collective mais la défense du Barça écarte le danger.

22/04/26 - 23:35 - Celta de Vigo: Giraldez fait ses derniers changements Claudio Giraldez effectue ses deux derniers changements dans cette fin de rencontre pour le Celta de Vigo. La légende Iago Aspas remplace Jutgla et Fer Lopez cède sa place à Hugo Sotelo.

22/04/26 - 23:33 - Le Celta de Vigo recule Les joueurs du Celta de Vigo n'arrivent plus du tout à tenir le ballon depuis quelques minutes. Le Barça confisque le cuir et n'est pas du tout inquiété dans cette fin de rencontre.

22/04/26 - 23:30 - Cubarsi attentif Barcelone perd le ballon très bas dans son camp mais Pau Cubarsi est attentif et récupère le cuir après un très bon tacle devant Swedberg.

22/04/26 - 23:27 - Barcelone: Flick fait ses derniers changements Hansi Flick effectue lui ses deux derniers changements du côté de Barcelone. Frenkie de Jong remplace Dani Olmo et Marcus Rashford prend la place de Ferran Torres.

22/04/26 - 23:26 - Celta de Vigo: Iglesias entre en jeu Nouveau changement du côté du Celta de Vigo. Borja Iglesias remplace Pablo Duran, valeureux mais maladroit à la pointe de l'attaque galicienne.

22/04/26 - 23:23 - Duran signalé hors-jeu Parti à la limite du hors-jeu, Pablo Duran se présente seul face à Joan Garcia mais c'est le gardien de Barcelone qui remporte son duel. L'attaquant du Celta était de toute façon hors-jeu.

22/04/26 - 23:20 - Corner pour le Celta Le Celta de Vigo obtient un corner sur le côté gauche. Joan Garcia sort loin de son but pour dévier du poing et soulager la défense de Barcelone.

22/04/26 - 23:17 - Celta de Vigo: Giraldez fait deux changements Claudio Giraldez effectue deux changements d'un coup pour le Celta de Vigo. Oscar Mingueza et Williot Swedberg remplacent Yoel Lago et Hugo Alvarez.

22/04/26 - 23:15 - Koundé en difficulté Dans la lignée de ces dernières semaines, Jules Koundé ne brille pas vraiment sur son côté droit à Barcelone. Et il semble emprunté sur le plan défensif.

22/04/26 - 23:12 - Celta: Lago récolte un carton jaune Le défenseur du Celta Vigo Yoel Lago récolte le premier carton jaune de la rencontre pour un tacle trop appuyé sur Ferran Torres.

22/04/26 - 23:10 - Le but de Ferran finalement annulé (1-0) Fausse joie pour Barcelone ! Ferran Torres était finalement hors-jeu pour quelques centimètres sur cette action et le but est refusé. Le score reste de 1 à 0 entre le Barça et le Celta de Vigo.

22/04/26 - 23:09 - BUT ! Ferran double la mise pour Barcelone (2-0) Barcelone fait le break dans ce début de seconde période ! Sur une passe lumineuse de Pedri, Ferran reprend de volée dans la surface et envoie le ballon sous la barre. 2-0 pour le Barça !

22/04/26 - 23:08 - Le but et la blessure de Yamal en vidéo Découvrez en vidéo le penalty obtenu puis marqué par Lamine Yamal, ainsi que sa blessure dans la foulée.

22/04/26 - 23:05 - Barcelone en contrôle Les joueurs de Barcelone ont pris le contrôle du ballon depuis la reprise et multiplient les offensives dans le camp du Celta de Vigo. Sans se montrer vraiment dangereux pour autant.

22/04/26 - 23:01 - Barcelone: Gavi remplacé à la pause L'entraîneur de Barcelone a fait un changement durant la pause, lui qui ne dispose plus que d'une fenêtre pour faire des changements en deuxième période après les deux sorties de Cancelo et de Yamal sur blessure en première période. Gavi a été remplacé par Fermin Lopez.

22/04/26 - 22:59 - C'est reparti entre Barcelone et le Celta de Vigo ! C'est parti pour la deuxième période entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo ! Ce sont les joueurs catalans qui engagent pour ces 45 dernières minutes.