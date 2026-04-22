DIRECT. Barcelone - Celta Vigo : suivez le match

Le FC Barcelone espère reprendre neuf points d'avance sur le Real Madrid en battant le Celta de Vigo ce mercredi, lors de la 33e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:42 - Beaucoup de vent à Barcelone Un fort vent souffle sur le Camp Nou ce soir à Barcelone et semble pour le moment gêner les joueurs, qui vont devoir s'y habituer pour ne pas se faire surprendre.

21:39 - Barcelone réclame un penalty Les joueurs et le public du FC Barcelone réclament un penalty pour une sortie audacieuse de Radu loin de sa ligne devant Ferran. Mais le gardien du Celta de Vigo a bien pris le ballon juste avant de percuter l'attaquant catalan. Aucune faute.

21:37 - Trois défaites consécutives pour le Celta de Vigo Le Celta de Vigo traverse une période doute après avoir subi trois défaites lors des trois dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Le club galicien a perdu deux fois contre Fribourg en Ligue Europa (0-3 ; 1-3) et face au Real Oviedo en Liga (0-3).

21:35 - Encore Duran pour le Celta ! Sur le corner qui suit en faveur du Celta de Vigo, Duran est finalement servi au deuxième poteau et reprend acrobatiquement en se couchant bien sur le ballon. Mais Joan Garcia capte le ballon !

21:34 - Duran teste Garcia ! C'est parti à 10 000 au Camp Nou ! Barcelone se procure une première opportunité après un bon pressing de Ferran sur Marcos Alonso. Lamine Yamal hérite du ballon dans la surface mais frappe juste à côté. Sur l'action qui suit, la défense du Barça est surpris par Duran qui frappe fort à l'entrée de la surface mais Joan Garcia se détend bien pour détourner le ballon de justesse.

21:33 - C'est parti pour le choc entre Barcelone et le Celta de Vigo ! Avec un petit peu de retard sur l'horaire prévu, l'arbitre M. Munuera Montero siffle le coup d'envoi de ce choc de la 33e journée de Liga entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo ! Ce sont les joueurs galiciens qui engagent pour cette première période sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dont le dernier étage est par ailleurs toujours en travaux.

21:29 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du FC Barcelone et du Celta de Vigo débarquent sur la pelouse du Spotify Camp Nou ! Le coup d'envoi de cette rencontre de la 33e journée de Liga est maintenant imminent.

21:24 - Barcelone-Flick: "Je souhaite prolonger mon contrat" Au FC Barcelone depuis l’été 2024, Hansi Flick aimerait bien prolonger son contrat qui se terminera en juin 2027, avec l'objectif de gagner la Ligue des champions que le Barça recherche depuis 2015. L’ancien coach du Bayern s’est montré très clair en conférence de presse, ce mardi avant la réception du Celta Vigo en Liga ce mercredi. "Mon objectif est de renouveler mon contrat. Ce sera la dernière étape de ma carrière, a-t-il assuré devant la presse. J’ai de très bonnes impressions, je souhaite prolonger mon contrat, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Je sens que tout l’environnement ici constitue la meilleure étape de ma carrière. Ma famille est très heureuse, mon staff aussi, tout se passe très bien. C’est fantastique de voir tout ça. Un club comme le Barça a le rêve de remporter la Ligue des Champions, il faut se battre ensemble pour ça et l’année prochaine, on va réessayer."

21:18 - Celta Vigo-Giraldez: "Nous devrons livrer une copie parfaite" L'entraîneur du Celta de Vigo Claudio Giraldez espère que son équipe puisse réussir un exploit à Barcelone ce mercredi, malgré les récentes difficultés affichées par le club galicien. "Nous essaierons d'être la première équipe à l'emporter au Spotify Camp Nou. Nous devrons livrer une copie parfaite sur le plan défensif et faire preuve d'agressivité en attaque, car dans le cas contraire, ils vous feront mal, a-t-il expliqué. C'est un contexte extrêmement motivant. Une fois sur la pelouse, nous oublierons tout ce qui s'est passé auparavant. Il n'y a pas de meilleur endroit pour inverser la tendance."

21:12 - Barcelone impérial à domicile Le Celta de Vigo va tenter de réaliser un petit exploit ce mercredi soir au Camp Nou : prendre au moins un point ! Cette saison, en Liga, le FC Barcelone a pour l'instant réalisé le carton plein à domicile, avec 16 victoires en 16 matches et 48 points pris sur 48. Après ce match face au Celta, il restera aux Catalans à négocier les venues du Real Madrid et du Betis pour faire une saison parfaite à domicile.

21:06 - Barcelone veut réaliser le doublé Après la grande déception en Ligue des champions avec l'élimination face à l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone veut se rapprocher du titre ce mercredi face au Celta Vigo et reprendre neuf points d'avance en Liga pour s'assurer du 29e titre de son histoire le plus rapidement possible. Le Barça est à la recherche d'un deuxième titre consécutif pour la première fois depuis près de dix ans, et les deux titres gagnés en 2018 et 2019.

21:00 - Comment regarder Barcelone - Celta Vigo en direct ? Ce match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 3, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Barça et le Celta à partir de 21h30 ce mercredi 22 avril, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur celui de Canal+.

20:54 - Plusieurs anciens de Barcelone au Celta Il n'aura pas échappé aux suiveurs du FC Barcelone la présence de plusieurs anciens joueurs dans l'équipe du Celta de Vigo. Il y a Marcos Alonso (2022-2024), l'ancien pépite du centre de formation Ilaix Moriba au milieu, tout comme Oscar Mingueza, lui aussi formé au Barça et qui a joué deux saisons avec l'équipe première (2020-2022) avant de partir au Celta. Positionné comme piston gauche, Mingueza réalise une très belle saison avec le Celta et peut rêver de participer à la Coupe du monde avec l'Espagne.

20:48 - Celta Vigo: Iglesias et Minguez remplaçants Du côté du Celta Vigo, l'entraîneur Claudio Giraldez peut compter quasiment sur l'ensemble de son effectif pour ce déplacement au Camp Nou. Seuls Starfelt, habituel titulaire en défense, et Miguel Roman sont absents ce mercredi soir. C'est dans son habituel 3-4-3 que va évoluer l'équipe galicienne, avec l'international espagnol Borja Iglesias remplaçant, comme Mingueza et Swedberg, plutôt attendus comme titulaires. Le onze de départ du Celta de Vigo: Radu - J. Rodriguez, Lago, M. Alonso - S. Carreira, Moriba, F. Lopez, J. Rueda - P. Duran, Jutgla, H. Alvarez.

20:42 - Barcelone: Flick ne fait qu'un changement Pour cette rencontre contre le Celta de Vigo, Hansi Flick peut compter sur le retour de Pau Cubarsi après sa suspension en Ligue des champions. C'est d'ailleurs le seul changement que l'entraîneur allemand fait par rapport au dernier match. Jules Koundé enchaîne sur le côté droit puisque le polyvalent Eric Garcia intègre le milieu avec Pedri et Gavi. Lamine Yamal et Dani Olmo occupent les ailes, en soutien de Ferran Torres. Le onze de départ de Barcelone: J. Garcia - Koundé, Cubarsi, G. Martin, Cancelo - Pedri, E. Garcia - Yamal, D. Olmo, Gavi - F. Torres.

20:36 - Le Real Madrid a mis la pression sur Barcelone Même dans une fin de saison compliquée, le Real Madrid n'a pas encore complètement perdu l'espoir de remporter la Liga et s'est imposé mardi soir en Liga contre le Deportivo Alavés (2-1), grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Les Madrilènes reviennent provisoirement à six points du FC Barcelone, qui a donc besoin d'un succès contre le Celta Vigo ce mercredi pour reprendre neuf points d'avance en tête du classement.

20:30 - Coup d'envoi dans une heure entre Barcelone et le Celta Vigo Le coup d'envoi du choc de la 33e journée de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo sera donné dans une heure (21h30), ce mercredi 22 avril 2026 au Spotify Camp Nou par l'arbitre M. Munuera Montero. Les compositions des deux équipes vont être dévoilées d'ici quelques instants.

20:00 - Le Celta Vigo n'est pas en vacances Comme Barcelone, le Celta Vigo a également connu une déception européenne la semaine passée en se faisant éliminer lors des quarts de finale de la Ligue Europa par le club allemand de Fribourg (3-0 ; 1-3), après avoir battu l'OL en huitièmes de finale. Mais les Galiciens ne débarquent pas à Barcelone en roue libre pour autant, puisqu'ils pointent à la 6e place du classement et peuvent encore rêver de doubler le Betis à la 5e place et ainsi de revenir la saison prochaine en Ligue Europa.

18:00 - Barcelone ne vise plus que le titre Avec l'élimination en Ligue des champions lors des quarts de finale face à l'Atlético de Madrid la semaine passée, le calendrier du FC Barcelone s'est considérablement allégé jusqu'à la fin de la saison. Les Catalans n'ont plus que sept matches à jouer avant la fin du championnat et veulent désormais assurer le titre en Liga pour ne pas faire une saison blanche. Cela commence ce soir lors de la réception face du Celta Vigo, ce mercredi au Camp Nou (21h30).

15:30 - Quels pronostics pour Barcelone - Celta Vigo ? Pour cette rencontre de la 33e journée de Liga, le FC Barcelone est donné largement favori par les différents sites de paris sportifs pour cette rencontre face au Celta. La cote pour une victoire des Catalans oscille entre 1,1 et 1,3 tandis que celle d'une victoire des Galiciens à Barcelone se situe plutôt entre 8 et 12. La cote pour un match nul est d'environ 6.

13:00 - Comment voir Barcelone - Celta Vigo en direct Ce match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 3, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Barça et le Celta à partir de 21h30 ce mercredi 22 avril, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur celui de Canal+.