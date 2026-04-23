Lamine Yamal : adieu la Coupe du monde ? Son état de santé inquiétant
La pépite espagnole s'est blessée lors du match de Liga ce mercredi 22 avril.
Lamine Yamal sera-t-il forfait pour la prochaine Coupe du monde ? Lors de la rencontre de Liga ce mercredi 22 avril, Lamine Yamal s'est blessé en frappant son tir au but provoquant une vive inquiétude du côté de Barcelone et surtout de la sélection espagnole. "Les premiers examens indiquent qu'il souffre d'une déchirure à l'ischio-jambier gauche et suggèrent qu'il pourrait être absent pendant au moins cinq semaines" explique le média catalan Mundo Deportivo.
La gravité de la blessure sera affinée dans quelques heures pour déterminer sa durée exacte d'indisponibilité. Sa saison en Liga semble être déjà terminée, y compris pour le Clasico dans quelques jours. Mais il y a désormais une inquiétude pour la Coupe du monde qui débute le 11 juin prochain aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Selon Mundo, pas de grosse inquiétude avant le premier match de la Roja le juin prochain face au Cap Vert, Lamine Yamal sera rétabli à temps...