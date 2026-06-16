Sa passion d'artiste, son idole, son histoire de "parking"... Les secrets de Rayan Cherki
Dans une interview sur la chaîne de l'OL il y a quelques années, l'international a expliqué comment les recruteurs de l'Olympique Lyonnais l'ont fait venir au club. "On arrive sur le parking, je sors, je jongle avec le ballon en courant...Gérard (Baticle) me croise et me dit qu'avec ce que je viens de faire, j'ai 95 % de rentrer à l'OL...Le mercredi suivant, j'étais en détection, eh voila." Il fera ses débuts quelques semaines plus tard à l'âge de 16 ans en Ligue .
© MOURAD ALLILI/SIPA (publiée le 23/04/2026)