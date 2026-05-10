Barcelone - Real Madrid : le Barça s'offre le Real et le titre, le résumé

Le FC Barcelone a battu facilement le Real Madrid lors du Clasico (2-0), ce dimanche lors de la 35e journée de Liga. Une victoire qui permet au Barça d'être officiellement sacré champion d'Espagne. Découvrez le résumé du match.

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23:00 - Barcelone officiellement sacré champion Avec ce succès confortable contre le Real Madrid (2-0), le FC Barcelone est officiellement sacré champion d'Espagne pour la 29e fois de son histoire. Le Barça compte 14 points d'avance sur le Real désormais, à 3 journées de la fin du championnat.

22:56 - C'est terminé ! Barcelone remporte le Clasico contre le Real Madrid (2-0) C'est terminé à Barcelone ! Le Barça s'impose sans trembler face au Real Madrid dans ce Clasico (2-0), grâce à des buts de Rashford (9e) et de Torres (18e).

22:55 - Les Catalans célèbrent déjà Dans les tribunes et sur le banc des remplaçants, les célébrations commencent à se préparer. Le FC Barcelone l'a bien compris, le titre est acquis !

22:52 - Barcelone: Fermin laisse sa place Alejandro Baldé effectue son entrée en jeu dans ces dernières minutes du côté du FC Barcelone. C'est Fermin Lopez qui laisse sa place après avoir réussi un très bon match.

22:49 - Lewandowski trop gourmand Quelle occasion pour Lewandowski ! Le Barça se retrouve avec un 3 contre 2 à gérer dans la surface madrilène et le Polonais oublie de décaler Fermin, absolument seul sur sa gauche, pour frapper mais Courtois détourne sur sa ligne.

22:47 - Courtois attentif devant Raphinha Raphinha parvient à accélérer dans l'axe et tergiverse un peu avant de frapper du droit à l'entrée de la surface, mais Courtois se couche bien sur ce ballon finalement un peu mou.

22:46 - Alexander-Arnold récolte un carton jaune, Raphinha aussi Trent Alexander-Arnold s'énerve auprès de Raphinha qui lui a tiré le maillot après un duel tendu entre l'Anglais et Pedri. Les deux joueurs finissent par récolter un carton jaune.

22:44 - Real Madrid: Arbeloa fait deux changements C'est maintenant au tour d'Alvaro Arbeloa d'effectuer deux changements dans cette fin de match. Gonzalo Garcia et Brahim Diaz sont remplacés respectivement par Franco Mastantuono et César Palacios.

22:41 - Barcelone: Torres et Gavi sortent Nouveau double changement du côté du FC Barcelone. Ferran Torres et Gavi sont remplacés respectivement par Robert Lewandowski et Marc Bernal.

22:39 - Barcelone se dégage La défense du Barça cafouille ce nouveau corner mais finit par se dégager tant bien que mal.

22:38 - Corner pour le Real Madrid Le Real Madrid croit encore à une remontée dans cette rencontre au Camp Nou et obtient un corner. Tchouaméni détourne au premier poteau mais Raphinha détourne derrière lui et offre un nouveau corner au Real.

22:35 - Real Madrid: Camavinga remplacé Premier changement du côté du Real Madrid. Eduardo Camavinga est remplacé par Thiago Pitarch pour les 20 dernières minutes.

22:33 - Bon tacle d'Asencio Les Barcelonais recommencent à mettre de la pression sur le but catalan. Fermin est décalé par Pedri dans la surface et pense avoir le temps de reprendre mais Asencio le contre au dernier moment d'un tacle désespéré.

22:30 - Garcia impérial devant Vinicius Oublié par la défense du Barça dans la surface, Vinicius tente un coup du sombrero pour se débarrasser de Joan Garcia, mais le gardien catalan détourne le ballon d'un réflexe prodigieux et peut le récupérer.

22:29 - Barcelone: Raphinha et de Jong entrent en jeu Hansi Flick effectue ses deux premiers changements pour Barcelone dans cette rencontre. Raphinha et Frenkie de Jong entrent à la place de Marcus Rashford et Dani Olmo.

22:28 - But refusé à Bellingham ! C'est encore Alexander-Arnold qui frappe le corner, mais Gerard Martin écarte le ballon. Ca revient sur Fran Garcia qui remet le ballon dans la surface pour trouver Bellingham qui trompe Joan Garcia... mais le drapeau se lève ! Le but est logiquement refusé.

22:25 - Alexander-Arnold rate un coup franc Alexander-Arnold se charge de frapper un coup franc depuis l'aile droite mais envoie le ballon au poteau de corner opposé. Heureusement pour le Real, Vinicius récupère et finit par obtenir un corner.

22:22 - Courtois déterminant devant Torres ! Trouvé en bonne position dans la surface après un bon appel, Ferran Torres a le temps de lever la tête avant de frapper et croise son ballon mais Courtois détourne de justesse du bout du pied. Le 3-0 n'était encore pas loin...

22:21 - Bellingham reprend sa place Jude Bellingham veut reprendre sa place sur la pelouse mais n'attend pas le signal de l'arbitre, qui lui inflige un carton jaune pour ne pas avoir attendu. Pour le plus grand plaisir du Camp Nou.

22:20 - Inquiétude pour Bellingham Le jeu est arrêté après une chute de Jude Bellingham dans la surface du Barça, qui s'est effondré dans la surface sans montrer aucune réaction. Plus de peur que de mal pour l'Anglais, qui avait pris un coup de coude de Cubarsi sur l'action mais qui part se faire soigner sur le bord de la pelouse.

22:18 - Le Real Madrid coule à Barcelone Le Real Madrid ne paraît pas du tout en mesure de réagir sur la pelouse du FC Barcelone. Menés, les Madrilènes n'ont aucune réaction et ne semblent surtout avoir aucun plan pour revenir dans la rencontre. Alvaro Arbeloa paraît dépité sur le banc merengue.

22:17 - La tension monte sur la pelouse La tension monte d'un cran sur la pelouse après une petite échauffourée avec Vinicius, Raul Asencio et plusieurs joueurs du Barça, dont Gavi et Dani Olmo. Carton jaune pour Olmo et Asencio, alors que le jeu peut reprendre.

22:14 - Le Real se dégage Marcus Rashford se charge de frapper le coup franc mais Rüdiger dévie au deuxième poteau et le danger s'éloigne pour quelques instants du but du Real Madrid.

22:12 - Courtois devant Fermin ! Le Barça attaque la deuxième période pied au plancher. Fermin est trouvé dans la surface sur la gauche et frappe mais Courtois détourne en corner. Le gardien belge avait déjà dû s'employer sur un centre de Rashford il y a quelques instants.