Barcelone - Real Madrid : Mbappé forfait "à la surprise générale"

Fabien Le Floch

Barcelone - Real Madrid : Mbappé forfait "à la surprise générale" Le FC Barcelone peut être sacré champion d'Espagne face au Real Madrid ce dimanche soir (21h), à condition de ne pas perdre lors du Clasico. Une rencontre que ne jouera pas Kylian Mbappé, forfait de dernière minute.

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15:00 - Heure, chaîne, comment voir Barcelone - Real Madrid en direct

Ce match entre le FC Barcelone et Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Barça et le Real à partir de 21 heures ce dimanche 10 mai, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur celui de Canal+, qui a des accords de diffusion avec beIN Sports.

13:30 - Real Madrid: Mbappé déclare forfait

C'est une surprise de taille. À quelques heures du coup d'envoi du choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu ce dimanche soir (21 heures) pour la 35e journée de Liga, le club madrilène a annoncé que Kylian Mbappé ne serait pas disponible. L'attaquant français avait pourtant participé normalement à deux séances d'entraînement jeudi et vendredi. Mais samedi, à cinq minutes de la fin de la dernière séance d'entraînement, l'attaquant français s'est arrêté brusquement, avant d'annoncer qu'il ne pouvait pas continuer. Kylian Mbappé a ensuite quitté la séance « à la surprise générale », d'après le quotidien madrilène Marca, et n'est pas dans le groupe merengue ce dimanche, malgré l'optimisme du staff madrilène à son sujet.

13:00 - Bonjour à toutes et à tous !

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le Clasico tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid, comptant pour la 35e journée de Liga. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 10 mai à 21 heures sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Le match FC Barcelone - Real Madrid, comptant pour la 35e journée de Liga, a été fixé le dimanche 10 mai 2026, à 21h00, au stade Spotify Camp Nou. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Liga cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Barça - Real : la rencontre a été programmée par beIN Sports 1. 