Barcelone - Real Madrid : Mbappé forfait "à la surprise générale"
Le FC Barcelone peut être sacré champion d'Espagne face au Real Madrid ce dimanche soir (21h), à condition de ne pas perdre lors du Clasico. Une rencontre que ne jouera pas Kylian Mbappé, forfait de dernière minute.
15:00 - Heure, chaîne, comment voir Barcelone - Real Madrid en direct
Ce match entre le FC Barcelone et Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Barça et le Real à partir de 21 heures ce dimanche 10 mai, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur celui de Canal+, qui a des accords de diffusion avec beIN Sports.
13:30 - Real Madrid: Mbappé déclare forfait
C'est une surprise de taille. À quelques heures du coup d'envoi du choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu ce dimanche soir (21 heures) pour la 35e journée de Liga, le club madrilène a annoncé que Kylian Mbappé ne serait pas disponible. L'attaquant français avait pourtant participé normalement à deux séances d'entraînement jeudi et vendredi. Mais samedi, à cinq minutes de la fin de la dernière séance d'entraînement, l'attaquant français s'est arrêté brusquement, avant d'annoncer qu'il ne pouvait pas continuer. Kylian Mbappé a ensuite quitté la séance « à la surprise générale », d'après le quotidien madrilène Marca, et n'est pas dans le groupe merengue ce dimanche, malgré l'optimisme du staff madrilène à son sujet.
Le match FC Barcelone - Real Madrid, comptant pour la 35e journée de Liga, a été fixé le dimanche 10 mai 2026, à 21h00, au stade Spotify Camp Nou. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Liga cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Barça - Real : la rencontre a été programmée par beIN Sports 1.