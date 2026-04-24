Betis - Real Madrid : les mauvaises nouvelles s'enchainent pour les Madrilènes, compos et chaîne TV
Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Real Betis ce vendredi soir (21h) pour tenter de combler le gros écart qui les sépare du FC Barcelone en tête de la Liga.
10:00 - L'hécatombe pour le Real Madrid
Cette saison calvaire du Real Madrid se poursuit sur la pelouse du Betis ce vendredi soir sur les antennes de Bein Sports. Saison calvaire car les Madrilènes ont presque déjà tiré un trait sur le titre en Liga même si l'espoir est encore permis. En plus de ces prestations sportives en demi-teinte, les Merengue ont appris des mauvaises nouvelles récemment. Dans un communiqué publié ce jeudi, le Real Madrid annonce les blessures d'Arda Güler et Eder Militao, deux joueurs importants de l'effectif madrilène. Le premier souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe droite alors que le second souffre aussi de cette blessure mais sur la jambe gauche. Les deux joueurs ne devraient pas retrouver les terrains d'ici la fin de la saison.
La compo probable du Real Madrid ce soir : Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Bellingham - Diaz, Mbappé, Vinicius.
Le match Betis - Real Madrid a été programmé ce vendredi 24 avril à 21h au Stade de la Cartuja à Séville. Comme l'intégralité du championnat espagnol, cette rencontre sera diffusée sur Bein Sports.