Angers - PSG : Paris comme dans un rêve, le résumé

Avant d'affronter le Bayern en Ligue des champions, le PSG s'est baladé à Angers ce samedi (0-3), lors de la 31e journée de Ligue 1, et reprend six points d'avance sur le RC Lens en tête du classement. Découvrez le résumé du match.

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21:15 - Le résumé du match: Paris se rapproche du titre Après le match nul concédé par Lens à Brest vendredi soir (3-3), le PSG savait parfaitement l'importance de la rencontre à Angers ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 1. Cela n'a pas empêché Luis Enrique de faire largement tourner son équipe avant la venue du Bayern mardi en Ligue des champions. Mais malgré une équipe remaniée, le PSG s'est baladé sur la pelouse du stade Raymond-Kopa (0-3), sans jamais être réellement inquiété. Kang-in Lee (7e) et Senny Mayulu (39e) ont permis aux Parisiens de rentrer avec deux buts d'avance aux vestiaires, avant que Beraldo n'éteigne toute envie de révolte du côté du SCO juste après la pause (52e). L'expulsion de Gonçalo Ramos en fin de rencontre (74e) n'aura rien changé au cours de la rencontre. Avec ce succès, le PSG prépare idéalement son match contre le Bayern la semaine prochaine et prend six points d'avance en tête du classement de la Ligue 1. A quatre journées de la fin du championnat, le titre pourrait bien être déjà joué.

21:07 - L'expulsion de Ramos (PSG) en vidéo La seule fausse note de la soirée du côté du PSG concerne Gonçalo Ramos, expulsé pour avoir récolté deux cartons jaunes durant la rencontre pour deux tacles mal maîtrisés. Dont le dernier sur le gardien d'Angers, Hervé Koffi, qui est à revoir en vidéo ci-dessous.

21:00 - Le PSG reprend 6 points d'avance sur Lens Avec ce succès acquis sans forcer à Angers (0-3), le Paris Saint-Germain réalise une excellente opération au classement puisqu'il possède désormais six points d'avance sur Lens, qui a fait match nul à Brest vendredi soir (3-3). Alors qu'il ne reste que quatre matchs à jouer aux deux clubs en L1, cet avantage pourrait bien être décisif.

20:54 - C'est terminé ! Le PSG s'impose facilement à Angers (0-3) C'est terminé à Angers ! Le PSG s'impose sans trembler sur la pelouse du SCO (0-3), grâce à des buts de Lee (7e), Mayulu (39e) et Beraldo (52e).

20:52 - Safonov attentif Safonov réalise le premier arrêt compliqué de cette rencontre dans le temps additionnel sur une tête de Koyalipou. Mais le Russe garde son but inviolé.

20:50 - Quatre minutes de temps additionnel M. Stinat accorde quatre minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre Angers et le PSG.

20:47 - Safonov capte le tir de Koyalipou Voilà le premier tir cadré de la rencontre pour Angers ! Sur un bon centre venu de la droite, Koyalipou coupe la trajectoire au premier poteau mais Safonov est bien placé et capte le ballon facilement.

20:44 - Koffi devant Mbaye ! Même à dix, le PSG continue de se montrer dangereux ! Ibrahim Mbaye est bien lancé sur le côté gauche et déboule dans la surface avant de croiser son tir, mais Hervé Koffi détourne le ballon!

20:41 - Angers n'arrive pas à en profiter Les joueurs d'Angers n'arrivent pas à profiter de leur supériorité numérique depuis quelques minutes et le PSG continue de gérer la fin de rencontre avec sérieux. L'écart semble trop important entre les deux équipes, même si le PSG est à 10.

20:38 - Le PSG en 4-4-1 Luis Enrique avait déjà fait ses cinq changements dans ce match, il est donc obligé de faire avec les joueurs présents sur la pelouse pour terminer cette rencontre après l'expulsion de Gonçalo Ramos. Le PSG est passé en 4-4-1, avec Kang-in Lee comme numéro 9 devant.

20:34 - Ramos expulsé du côté du PSG ! Le PSG va finir la rencontre à dix contre onze ! Déjà averti en première période, Gonçalo Ramos se jette pour tacler Hervé Koffi dans la surface adverse afin de presser le gardien angevin. Mais le geste du Portugais est mal maîtrisé et il écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion.

20:33 - Angers: Capelle remplacé Nouveau changement dans cette rencontre, cette fois du côté d'Angers. Louis Mouton remplace Pierrick Capelle pour cette fin de match.

20:32 - Koffi détourne le coup franc de Mendes A peine entré en jeu, Nuno Mendes se charge de tirer un coup franc obtenu par son compatriote Gonçalo Ramos. Mais Hervé Koffi est vigilant et détourne le ballon en corner. Un corner qui ne donne rien pour le PSG.

20:31 - PSG: Nuno Mendes entre Cinquième et dernier changement pour le PSG. Nuno Mendes entre à la place de Senny Mayulu, pour son retour depuis sa sortie sur blessure à Liverpool la semaine passée.

20:30 - Corner pour Angers Le SCO d'Angers se procure un corner et c'est joué court pour Hanin qui centre au deuxième poteau, mais la défense du PSG écarte le danger facilement.

20:27 - Angers: Dujeux fait trois changements d'un coup Alexandre Dujeux fait ses premiers changements pour Angers, et il en fait trois. Machine, Koyalipou et Hanin remplacent respectivement Sbai, Peter et Raolisoa.

20:23 - PSG: Barcola remplacé Nouveau changement du côté du PSG. Bradley Barcola cède sa place à Ibrahim Mbaye, qui va avoir une demi-heure pour se montrer, alors que son temps de jeu a été assez réduit ces dernières semaines.

20:22 - Ramos frappe à côté Après un festival sur son côté gauche, Bradley Barcola parvient à servir dans la surface Gonçalo Ramos, qui se retourne bien avant de frapper en ouvrant son pied, mais ça passe à côté.

20:20 - Peter à côté ! Cappelle récupère un ballon dans les pieds de Zaïre-Emery dans le camp parisien et lance une attaque rapide. Prosper Peter se défait du marquage de Pacho au premier poteau sur un centre à ras de terre mais son tir passe juste à côté du poteau.

20:19 - Angers se dégage Le coup franc frappé par Kang-in Lee ne donne rien car un des joueurs parisiens est signalé en position de hors-jeu. Angers peut souffler.

20:18 - Neves obtient un coup franc Belkebla commet une faute sur Joao Neves à 35 mètres du but adverse, sur le côté gauche. Cela va offrir une bonne opportunité aux Parisiens de mettre le danger sur le but de Koffi.

20:15 - Mission impossible pour Angers ? Ce troisième but marqué par le PSG rend la mission désormais très difficile pour Angers, qui n'arrive pas du tout à trouver de solution face à la domination sans pitié des Parisiens. Avec trois buts de retard et seulement 35 minutes à jouer, ça s'annonce très compliqué pour le SCO.

20:12 - BUT ! Beraldo marque le 3e but du PSG (0-3) Beraldo se rattrape bien de cette occasion manquée en marquant le troisième but du PSG à Angers sur le corner qui suit ! Il est bien trouvé rentrant par Kang-in Lee et le Brésilien détourne bien de la tête dans les six mètres. 3-0 pour le PSG après 52 minutes de jeu.

20:11 - Beraldo gourmand ! Après un ballon récupéré haut, Ramos lance bien Beraldo dans son dos et le Brésilien choisit de tirer alors qu'il y avait un 3 contre 1 à négocier et une passe à faire sur sa gauche. Koffi détourne en corner !