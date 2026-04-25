DIRECT. Angers - PSG : les remplaçants parisiens répondent présents, suivez le match

Avec une équipe remaniée, le PSG joue gros à Angers ce samedi, lors de la 31e journée de Ligue 1, avant d'affronter le Bayern en Ligue des champions. Suivez le match en direct sur notre site.

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19:27 - Bon pressing de Ramos Gonçalo Ramos réalise un très bon pressing sur Biumla et récupère le ballon dans les 30 mètres du but avant que le défenseur angevin ne commette une grosse faute l'attaquant portugais. Les Parisiens réclament un carton, mais M. Stinat n'est pas de cet avis.

19:26 - Le but du PSG en vidéo Kang-in Lee a marqué l'unique but de la rencontre pour le moment, au terme d'une belle action du PSG. Un but à retrouver en vidéo ci-dessous.

19:23 - But refusé à Angers ! Grosse frayeur pour le PSG ! Sur un centre venu de la droite, Amine Sbai conclut au deuxième poteau en reprenant bien le ballon mais le but est refusé pour une position de hors-jeu de Prosper Peter sur l'action. Les arbitres ont jugé qu'il avait fait action de jeu, même s'il n'a pas touché le ballon sur ce centre.

19:21 - Les Parisiens dominent Le but inscrit par Kang-in Lee n'a pas fait baisser l'envie des Parisiens de conserver le ballon et de faire mal au SCO d'Angers. Les Angevins courent beaucoup après le ballon et n'arrivent pas à le conserver très longtemps une fois récupéré.

19:18 - Ruiz se complique la vie Bien décalé par Beraldo à 25 mètres du but angevin, Fabian Ruiz aurait pu laisser Lucas Hernandez tirer derrière lui mais s'empare du ballon avant de crocheter un adversaire puis de frapper depuis une position compliquée, et du pied droit. C'est contré par un défenseur du SCO.

19:15 - 86% de possession pour le PSG Après 15 minutes de jeu au stade Raymond-Kopa, le PSG affiche 86% de possession de balle, contre seulement 14% pour Angers.

19:12 - Hakimi rate sa frappe Mayulu réalise un bon appel côté droit et s'échappe dans la profondeur. Il parvient à servir Hakimi en retrait. Le latéral marocain du PSG prend son temps avant de frapper du pied gauche mais il manque son geste et envoie le ballon largement à côté.

19:11 - Ramos récolte un carton jaune L'arbitre M. Stinat sort un premier carton jaune dans cette rencontre pour Gonçalo Ramos, coupable d'une faute grossière au milieu du terrain.

19:08 - BUT ! Lee lance parfaitement le PSG (0-1) Cette fois, Kang-in Lee ne s'est pas raté ! Parfaitement lancé sur le côté droit par Beraldo, Hakimi résiste à deux défenseurs d'Angers avant de frapper dans un angle fermé près du but. Koffi détourne mais le ballon revient sur Lee qui feinte la frappe pour éliminer le gardien avant de marquer facilement. 1-0 pour le PSG après 8 minutes jeu seulement.

19:07 - Lee manque de spontanéité Bien trouvé dans la profondeur sur son côté gauche, Barcola parvient à crocheter et à servir Kang-in Lee devant la surface, mais le Coréen rate un peu son contrôle et ne peut se mettre en position de frappe.

19:05 - Paris met le pied sur le ballon Après trois premières minutes un peu délicates, le PSG a pris la mesure d'Angers et parvient à faire tourner le ballon lors de longues séquences de conservation de balle.

19:03 - Le PSG privé de ses ultras Le parcage parisien est moins rempli que prévu ce samedi à Angers. Le déplacement des 500 ultras du PSG vers Angers pour ce match de la 31e journée de Ligue 1 a été annulé ce samedi, après une rixe entre deux groupes de supporters parisiens. Les cars du Collectif Ultras Paris ont fait demi-tour, selon la radio Ici Paris Île-de-France.

19:01 - C'est parti entre Angers et le PSG ! M. Stinat siffle le coup d'envoi de la rencontre entre Angers et le PSG, comptant pour la 31e journée de Ligue 1 ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes au stade Raymond-Kopa.

18:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs d'Angers et du PSG pénètrent sur la pelouse du stade Raymond-Kopa ! Le coup d'envoi de ce match de la 31e journée de Ligue 1 est maintenant imminent.

18:54 - Contre le PSG, Angers n'y arrive pas Ce n'est pas la seule équipe dans ce cas en Ligue 1, mais Angers a beaucoup de mal ces dernières saisons contre le PSG. Le SCO a même perdu ses 17 derniers matches contre le Paris SG en Ligue 1 (47 buts encaissés au total), soit la plus longue série de défaites pour une seule équipe face à un même adversaire dans l'histoire de l'élite. Angers n'a remporté aucune de ses 13 dernières réceptions du Paris SG en Ligue 1 (4 matchs nuls pour 9 défaites), s'inclinant lors des sept rencontres contre Paris au stade Raymond-Kopa.

18:48 - Angers - PSG diffusé en clair Ce match entre Angers et le PSG sera bien diffusé en clair à la télévision française, puisqu'il sera visible sur Ligue 1+. Habituellement, il faut un abonnement pour accéder aux services de la chaîne, mais Ligue 1+ a décidé de diffuser en clair huit des neuf matchs de cette 31e journée de Ligue 1. Pour suivre gratuitement sur Internet cette rencontre entre Angers et le PSG, à partir de 19 heures ce samedi 25 avril, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.

18:42 - Angers moins en forme Après une saison convaincante, Angers semble baisser de pied ces dernières semaines en Ligue 1, peut-être à cause d'un petit relâchement comme le club n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, même si le maintien n'est pas mathématiquement acquis. 13e au classement, les Angevins sont à la peine dernièrement avec 5 matches consécutifs sans victoire. Angers n’a même remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches en Ligue 1 (2 nuls pour 6 défaites), sur le terrain de Nantes en mars (0-1).

18:36 - Angers-Dujeux: "On va s’inspirer de ce qu’on a fait au Parc" L'entraîneur du SCO d'Angers Alexandre Dujeux ne s'avoue pas battu d'avance ce samedi face au PSG, même s'il sait combien la tâche sera difficile. "Il faut être à la hauteur, car on veut faire un bon match et ce n’est pas facile d’obtenir un résultat. En fin de saison dernière, on avait été solides contre eux et, malgré la défaite, le match avait été une bonne base pour la fin de saison, s'est-il rappelé en conférence de presse vendredi. On va s’inspirer de ce qu’on a fait au Parc des Princes en début de saison (défaite 1-0, ndlr), tout en essayant d’être plus dangereux. Il faut être très spontané et profiter quand on a un petit coup d’avance."

18:30 - Quels pronostics pour Angers - PSG ? Pour cette rencontre de la 31e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs à Angers, malgré une équipe remaniée. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,2 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Angevins à domicile se situe entre 10 et 12. La cote pour un match nul est d'environ 6.

18:24 - PSG: Ruiz titulaire dans une équipe très remaniée Avant la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi prochain contre le Bayern Munich, Luis Enrique a décidé de donner du temps de jeu à d'habituels remplaçants, comme face à Lyon dimanche dernier (1-2). Zabarnyi, Lucas Hernandez, Beraldo, Mayulu, Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos débutent, alors que Fabian Ruiz fait son grand retour comme titulaire au milieu. Le onze de départ du PSG: Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez - Mayulu, Beraldo, F. Ruiz - Lee, Ramos, Barcola.

18:18 - Angers: Koffi tient sa place Déjà privé de près d'une dizaine de joueurs pour ce match de prestige contre le PSG, l'entraîneur d'Angers Alexandre Dujeux a cru devoir en plus se passer des services de son gardien titulaire, Hervé Koffi. Touché lors du dernier entraînement, le portier prêté par Lens peut finalement tenir sa place. Le onze de départ du SCO d'Angers: Zinga - Raolisoa, A. Bamba, Biumla, Lefort, Ekomié - Belkebla, Van den Boomen, Capelle (c.) - Sbaï, Peter.

18:12 - PSG: Luis Enrique redoute un "match piège" à Angers Vendredi, en conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur la lutte qui oppose les Parisiens aux Lensois en vue du titre, avant le match nul de Lens à Brest (3-3). L'entraîneur espagnol a avoué qu'il redoutait ce déplacement à Angers. "C'est une situation différente de ce qu'on a connu les années précédentes. Habituellement, à ce stade du championnat, on avait une plus grande avance (sur le second, ndlr). Cette année, c'est différent parce que Lens réalise une très bonne saison. Ça demande un petit peu plus d’exigence de notre part. (...) Il faut préparer les matchs quand on joue à l'extérieur, comme demain contre Angers. On sait que ce sera compliqué. Pour moi, ce sont des matchs pièges."

18:06 - Le PSG peut faire le trou sur Lens Le PSG peut peut-être prendre un avantage décisif dans la course au titre en cas de victoire ce samedi à Angers. En ouverture de la 31e journée, le RC Lens n'a pu faire mieux que match nul à Brest (3-3) vendredi soir, et a peut-être dit adieu au titre en ne prenant qu'un point dans le Finistère. En cas de victoire dans l'Anjou, le PSG prendrait six points d'avance sur les Lensois, avec quatre matchs seulement à disputer (dont un important Lens-PSG le 13 mai prochain). Un avantage qui serait difficile à gâcher pour les Parisiens, en quête d'un 14e titre de champion de France cette saison.

18:00 - Coup d'envoi d'Angers - PSG dans une heure Le coup d'envoi d'Angers - PSG, comptant pour la 31e journée de Ligue 1, sera donné dans maintenant une heure sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, par l'arbitre M. Stinat. Les compositions des deux équipes ne vont pas tarder à tomber !