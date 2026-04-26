DIRECT. OM - Nice : Wahi refroidit le Vélodrome, suivez le match

L'OM a été rejoint en fin de rencontre face à l'OGC Nice, ce dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Suivez le match en direct sur notre site.

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22:44 - C'est terminé ! L'OM accroché par Nice (1-1) C'est terminé au Vélodrome ! L'OM et l'OGC Nice se quittent sur un match nul (1-1), en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Hojbjerg (66e) et Wahi (88e, sp) ont marqué les deux buts du match.

22:42 - L'OM réclame un penalty Sur un dernier corner, l'OM réclame un penalty après une frappe déviée de Hojbjerg et soi-disant touchée par une main niçoise. Mais l'arbitre et le VAR ne signalent aucune faute.

22:39 - Encore Greenwood de loin Mason Greenwood tente à nouveau sa chance, mais cette fois du pied droit et de plus loin. Yehvann Diouf se couche bien pour capter le ballon.

22:38 - Diouf devant Greenwood ! Mason Greenwood déclenche un tir puissant depuis l'extérieur de la surface mais Diouf a bien lu la trajectoire et détourne le ballon comme il peut, à la manière d'un volleyeur.

22:36 - Sept minutes de temps additionnel M. Delajod accorde sept minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre l'OM et Nice.

22:35 - Nice: Wahi cède sa place Après un dernier chambrage avec Medina, Wahi cède sa place sous les sifflets du Vélodrome à Vanhoutte pour les dernières minutes du côté de Nice.

22:34 - Balerdi manque encore sa tête ! L'OM est trout près de reprendre l'avantage ! Sur un corner, le ballon est dévié au premier poteau. Au deuxième, Balerdi et Aubameyang se gênent un peu pour reprendre et le défenseur argentin manque finalement le cadre.

22:33 - BUT ! Wahi égalise pour Nice (1-1) C'est Elye Wahi qui prend ses responsabilités sur ce penalty. L'ancien joueur de l'OM marque d'une panenka splendide pour battre Rulli... 1-1 entre l'OM et Nice !

22:30 - Penalty pour Nice ! Nice obtient un penalty dans cette fin de match ! Clauss s'écroule dans la surface, après s'être fait marcher sur le pied par Mmadi.

22:27 - Nice: Puel fait aussi deux changements Claude Puel décide lui aussi d'effectuer deux changements dans cette fin de rencontre. Pour Nice, Abdul Samed et Bard sont remplacés respectivement par Kevin Carlos et Abdi.

22:25 - OM: Beye fait deux changements Habib Beye effectue deux nouveaux changements dans cette rencontre. Nnadi et Timber sont remplacés respectivement par Abdelli et Kamissoko.

22:21 - Le jeu reprend Après une petite interruption pour soigner Pierre-Emile Hojbjerg, le jeu reprend au Vélodrome entre l'OM et l'OGC Nice. Il reste un petit quart d'heure dans le temps réglementaire.

22:17 - Wahi doit faire attention Elye Wahi arrive en retard lors d'un duel avec Balerdi et percute le défenseur argentin. Les Marseillais réclament un deuxième carton jaune mais M. Delajod n'est pas d'accord. Mais il faut que l'attaquant du Gym se méfie dans ces dernières minutes s'il ne veut pas laisser ses partenaires à 10.

22:14 - Boudache se rate devant le but vide ! Quelle occasion pour Nice de revenir dans cette rencontre ! Après un contrôle complètement raté, Rulli perd le ballon loin de son but dans la surface et Bard peut centrer rapidement. Ça file jusqu'au deuxième poteau jusqu'à Boudache, qui vient d'entrer, mais le jeune joueur niçois n'appuie pas assez sa tête et manque le cadre alors que le but était déserté !

22:12 - Nice: Boudache entre en jeu L'entraîneur de Nice Claude Puel effectue un changement dès la remise. Kaïl Boudache remplace Mohamed-Ali Cho devant.

22:11 - BUT ! Hojbjerg délivre l'OM (1-0) L'OM trouve enfin la faille dans cette rencontre face à Nice ! Sur un très bon centre venu de la droite signé Nnadi, Pierre-Emile Hojbjerg se projette bien et marque d'une tête plongeante bien sentie après avoir faussé compagnie à Clauss. 1-0 pour l'OM !

22:08 - OM: Greenwood entre en jeu, comme Mmadi Habib Beye effectue ses premiers changements du côté de l'OM. Mason Greenwood et Mmadi entrent en jeu, respectivement à la place de Vermeeren et d'Emerson.

22:06 - Corner pour l'OM Aubameyang obtient un corner en faveur de l'OM. Sur la droite, Emerson le frappe rentrant et Hojbjerg reprend de la tête au deuxième poteau mais c'est au-dessus.

22:02 - Bonne sortie de Rulli D'un bon ballon dans la surface, Sofiane Diop trouve Cho et ce dernier devance Rulli, qui a tardé à sortir mais qui se rattrape bien en détournant le petit ballon piqué de l'attaquant niçois. Le gardien argentin de l'OM ne concède même pas le corner.

22:00 - Nice en souffrance Les joueurs de Nice souffrent depuis la reprise et n'arrivent plus du tout à ressortir proprement le ballon ni à la garder très longtemps après chaque récupération. L'OM pousse mais n'est pas récompensé pour l'instant !

21:57 - Encore Balerdi de la tête ! Sur le corner qui suit, Balerdi est trouvé absolument seul dans les six mètres et a tout le temps d'ajuster sa tête mais il ne trouve pas le cadre ! Le défenseur argentin s'en veut terriblement.

21:55 - Nnadi contré au dernier moment L'OM pousse dans ce début de seconde période ! Aubameyang récupère un ballon haut dans le camp niçois. Les Marseillais se projettent et finissent par bien décaler Nnadi dans la surface à droite, mais le milieu marseillais tarde à frapper et Mendy détourne d'un tacle en corner.

21:53 - Aubameyang de la tête ! Pierre-Emerick Aubameyang reprend un bon centre venu de la droite de la tête mais le ballon vient mourir au ras du poteau de Diouf, pas mécontent de voir ce ballon sortir sur ce coup-là.

21:52 - Nice: Diop est entré Claude Puel a profité de la mi-temps pour effectuer un changement. Sofiane Diop a remplacé Morgan Sanson, qui avait été touché lors d'un duel un peu avant la pause.