OM - Nice : le match de la dernière chance pour Marseille
L'Olympique de Marseille accueille l'OGC Nice en clôture de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45), avec un besoin impératif de l'emporter sous peine de voir la Ligue des champions s'éloigner la saison prochaine.
Le match OM - Nice, comptant pour la 31e journée de Ligue 1, a été fixé le dimanche 26 avril 2026, à 20h45, au stade Orange Vélodrome. Comme c’est le cas pour la plupart des affiches de Ligue 1 cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce OM - Nice : la rencontre a été programmée par Ligue 1+.