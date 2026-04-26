OM - Nice : le match de la dernière chance pour Marseille

Fabien Le Floch

OM - Nice : le match de la dernière chance pour Marseille L'Olympique de Marseille accueille l'OGC Nice en clôture de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45), avec un besoin impératif de l'emporter sous peine de voir la Ligue des champions s'éloigner la saison prochaine.

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12:00 - Bonjour à toutes et à tous !

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le match entre l'OM et l'OGC Nice, dernière rencontre de la 31e journée de Ligue 1 programmée à 20h45 ce dimanche au stade Orange Vélodrome. Un derby de la Méditerranée qui s'annonce particulièrement explosif.

Le match OM - Nice, comptant pour la 31e journée de Ligue 1, a été fixé le dimanche 26 avril 2026, à 20h45, au stade Orange Vélodrome. Comme c’est le cas pour la plupart des affiches de Ligue 1 cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce OM - Nice : la rencontre a été programmée par Ligue 1+.