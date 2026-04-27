Kylian Mbappé blessé : inquiétude pour la Coupe du monde, mais deux infos rassurantes

Kylian Mbappé souffre bien d'une blessure musculaire, a confirmé le Real Madrid ce lundi. L'absence de précision sur sa durée d'indisponibilité peut inquiéter les supporters des Bleus et Didier Deschamps à moins de deux mois de la Coupe du monde.

Le Real Madrid a confirmé ce lundi 27 avril les craintes concernant Kylian Mbappé mais n'a pas levé les doutes et les inquiétudes sur la durée de l'indisponibilité de l'attaquant français. De quoi faire peur à Didier Deschamps et aux supporters des Bleus à moins de deux mois de la Coupe du monde 2026... Le sélectionneur doit effectivement officialiser sa liste des sélectionnés dès le 14 mai prochain !

Dans un communiqué laconique, le club espagnol révèle que son attaquant star souffre d'une lésion musculaire à la jambe gauche. "Après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. En attente d'évolution", indique le club madrilène qui se contente d'ajouter que "son rétablissement sera suivi de près".

Mbappé tenait sa cuisse gauche en grimaçant contre le Bétis Séville

Si le communiqué est succinct, il donne toutefois quelques indices sur l'état de santé de Kylian Mbappé et sur la blessure subie par l'attaquant madrilène et capitaine de l'équipe de France. Le muscle semi-tendineux fait partie du groupe des ischio-jambiers, et ce type de blessure nécessite généralement plusieurs semaines de repos complet. L'absence de calendrier précis pour son retour alimente les spéculations les plus pessimistes, notamment en Espagne où la presse évoque déjà une possible fin de saison pour l'ancien Parisien. Si le Real Madrid, éliminé en quarts de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich et distancé en championnat par le Barça, n'a plus grand chose à jouer, la préparation physique pour la prochaine Coupe du monde doit bientôt débuter.

La blessure s'est produite vendredi dernier lors du match nul décevant du Real Madrid face au Betis Séville (1-1). À la 80e minute, sans contact apparent avec un adversaire, Mbappé a soudainement stoppé sa course, portant immédiatement la main à l'arrière de sa cuisse gauche. Grimaçant visiblement, il a demandé son remplacement et a quitté le terrain, laissant immédiatement sa place au jeune espagnol Gonzalo Garcia.

L'entraîneur du Real s'était montré vague sur la blessure de Kylian Mbappé

Dans les heures qui ont suivi, l'entraîneur Alvaro Arbeloa s'était montré évasif concernant la gravité de la blessure. "Je n'en sais rien, il avait des douleurs, et nous espérons que cela évoluera au mieux dans les prochains jours", avait-il déclaré en conférence de presse. Le club avait initialement évoqué une simple "surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche", tentant de minimiser l'inquiétude grandissante.

La presse espagnole se montre désormais catégorique sur les conséquences de cette blessure. Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito, affirme que "la blessure va faire qu'il ne pourra pas jouer plus longtemps" cette saison. L'éditorialiste José Luis Hurtado, dans les colonnes de Marca, décrit un Mbappé "blessé et exaspéré" dans le contexte d'une saison collective décevante pour le Real Madrid. Cette nouvelle blessure vient s'ajouter à une série de pépins physiques subis par le joueur de 25 ans cette saison, incluant notamment une prétendue erreur de diagnostic sur une blessure au genou en début d'année. Malgré ces difficultés, l'attaquant français affiche d'excellentes statistiques personnelles avec 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues. Mais sans mener le Real Madrid à un titre...

Deux informations rassurantes sur l'état de santé de Kylian Mbappé

Le très informé journal sportif espagnol et madrilène Marca donne tout de même deux éléments de nature à rassurer tout le monde : premier élément, une date est déjà fixé pour son retour, le numéro 10 du Real Madrid "fera tout son possible pour être en forme pour le Clásico" au Camp Nou contre Barcelone... Et ce match est programmé le 10 mai.

Deuxième, qui découle du premier, le journal espagnol indique qu'il "s'agit d'un problème mineur". Si ce communiqué a des airs d'une telle gravité, on peut donc y voir la nécessité pour le joueur de faire comprendre qu'il entend bien se préserver désormais. La priorité affichée est bien celle du rétablissement du joueur, et non pas de remporter la Liga... C'est donc assez clair : le message passé par l'attaquant français est qu'il est concentré sur un agenda de remise en forme avec comme objectif la Coupe du monde.

Pour rappel, la Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le timing ne pourrait donc être plus préoccupant pour le numéro 10 français qui devra retrouver sa forme optimale pour mener l'équipe de France. Quatre ans après la finale épique perdue face à l'Argentine, la France figure à nouveau parmi les nations favorites.

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