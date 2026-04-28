Khvicha Kvaratskhelia : juste avant PSG - Bayern, des confessions choc sur son avenir et un éventuel transfert à Arsenal

Particulièrement en forme en cette fin de saison, Khvicha Kvaratskhelia anime aussi les discussions hors du terrain. Avant PSG - Bayern ce mardi en Ligue des champions, son père a tenu à clarifier la situation de l'attaquant géorgien.

Le timing ne pouvait être plus symbolique. Alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter le Bayern Munich ce mardi en demi-finale aller de Ligue des champions, un choc et une finale avant l'heure qui sera suivie dans toute l'Europe tant le vainqueur sera l'immense favori en finale, l'avenir de l'un des joueurs majeurs du PSG, Kvicha Kvaratskhelia, continue d'interroger et de faire les gros titres.

Badri Kvaratskhelia, père de l'ailier géorgien du PSG, est sorti du silence et a tenu à clarifier la situation concernant l'avenir de son fils dans un entretien accordé lundi au média géorgien Kviris Palitra. Il y glisse une info intéressante à quelques semaines de l'ouverture du mercato : l'attaquant géorgien s'est séparé de son ex-agent et n'est actuellement pas représenté par un agent particulier.

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulier où les rumeurs de transfert se multiplient autour des stars parisiennes, notamment en provenance de Premier League. Arsenal serait particulièrement intéressé par le profil du Géorgien, qui s'est rapidement imposé comme un élément incontournable du dispositif de Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale française à l'hiver 2025.

L'ailier de 23 ans traverse en plus une période faste sous le maillot parisien, enchaînant les performances de haut niveau, notamment sur la scène européenne. Sa polyvalence, son efficacité offensive autant que ses nombreux retours défensifs en font un maillon précieux du dispositif tactique de Luis Enrique.

"Khvicha peut-il quitter le PSG ? Il n'y pense pas. Il est heureux à Paris, où il est très apprécié et respecté par le club. Pourquoi devrait-il penser à partir ailleurs alors qu'il remporte des titres avec l'équipe et qu'il est l'un des joueurs clés du PSG ?", a déclaré Badri Kvaratskhelia, balayant ainsi les rumeurs d'un possible départ vers la Premier League. Le père du joueur a également souligné le statut privilégié de son fils au sein du club de la capitale : "Khvicha évolue dans un club très performant et prestigieux, où il est apprécié et jouit d'une grande confiance. Il est un joueur clé de l'équipe, tenante du titre en Ligue des champions et demi-finaliste de la compétition actuelle."

Concernant l'intérêt supposé d'Arsenal et d'autres clubs anglais, Badri Kvaratskhelia s'est montré catégorique : "Certes, on entend souvent parler de l'intérêt de clubs anglais, mais mon fils n'y prête pas attention." Une position claire qui devrait rassurer les supporters parisiens avant le choc européen face au Bayern Munich, où Kvaratskhelia sera attendu une fois de plus pour faire la différence, quelques semaines après son festival et son but spectaculaire contre Liverpool en quart de finale aller.