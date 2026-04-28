Aaron Danks : qui est l'inconnu sur le banc et entraîneur du Bayern Munich lors de PSG - Bayern ?

Cet Anglais de 42 ans sera aux commandes du Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes face au PSG.

Ne cherchez pas Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich au Parc des Princes ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG ! Pour ce PSG - Bayern des grands soirs, l'entraîneur du Bayern se nommera Aaron Danks. Que les fans de l'ex-défenseur central belge se rassurent, Kompany n'a pas été limogé ces dernières heures ! Ses résultats, notamment en championnat d'Allemagne où son Bayern a écrasé la concurrence, plaident pour lui.

Ce mardi soir, lors du choc PSG - Bayern, les caméras ne montreront pourtant pas Vincent Kompany dans sa zone technique habituelle. Le technicien belge de 40 ans a écopé d'un troisième carton jaune face au Real Madrid en quarts de finale retour et purge une suspension qui le contraint à suivre la rencontre depuis les tribunes. Sa place sera donc occupée par un homme largement méconnu du grand public français : Aaron Danks.

À 42 ans, cet Anglais aux avant-bras entièrement recouverts de tatouages colorés s'apprête à vivre le match le plus important de sa carrière d'adjoint. S'il n'a jamais joué au football au niveau professionnel, Aaron Danks incarne pourtant le profil type de l'entraîneur de l'ombre, celui qui œuvre loin des projecteurs mais dont l'expertise est recherchée par les plus grands noms du football. Son parcours récent témoigne d'ailleurs d'une progression méthodique dans les coulisses du football anglais. Entré dans le coaching dès l'âge de 15 ans, il a débuté sa carrière professionnelle en 2004 au centre de formation de Birmingham City avant de passer plus d'une décennie à West Bromwich Albion comme formateur.

Aaron Danks a observé de près la star de la NBA Stephen Curry

Aaron Danks a ensuite franchi un cap significatif en intégrant le staff technique de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, travaillant notamment sous les ordres de Gareth Southgate, futur sélectionneur de l'équipe A. Cette expérience au sein de la Fédération anglaise lui a permis de côtoyer et de former de nombreux jeunes talents qui ont depuis brillé au plus haut niveau. Il était notamment dans le staff de l'équipe U20 anglaise sacrée championne d'Europe en 2017. Un détail surprenant de son parcours ? Aaron Danks a effectué un stage d'observation auprès de Stephen Curry et des Golden State Warriors en NBA.

La trajectoire d'Aaron Danks dans le football professionnel s'est véritablement accélérée ces dernières années. Il a d'abord travaillé comme assistant de Steven Gerrard puis d'Unai Emery à Aston Villa, où il a même été entraîneur principal par intérim. En décembre 2022, il a rejoint Michael Carrick à Middlesbrough en Championship, la Ligue 2 anglaise, avant de retrouver Vincent Kompany au Bayern Munich à l'été 2024. Cette collaboration avec le Belge n'était pas nouvelle : les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble pendant un mois à Anderlecht durant l'été 2021, une expérience courte mais manifestement concluante.

"J'ai 100% confiance dans mon staff. Aaron a de l'expérience, notamment en Premier League et est vocalement toujours très présent, que ce soit en match ou à l'entraînement", a déclaré Vincent Kompany lors de la conférence de presse d'avant-match à Paris. Le Belge avait d'ailleurs vanté les mérites de son adjoint dès son arrivée en Bavière : "Il a obtenu d'excellents résultats avec de nombreux jeunes joueurs qui ont depuis participé à l'Euro. Depuis ses débuts comme entraîneur adjoint dans le football professionnel, il a été exceptionnel."

L'absence de Vincent Kompany pour PSG - Bayern représente tout de même un véritable défi organisationnel pour le Bayern Munich. Le règlement de l'UEFA concernant les suspensions est particulièrement strict : l'entraîneur belge ne pourra pas accéder aux vestiaires, ne pourra pas faire de causerie d'avant-match dans les entrailles du Parc des Princes, n'aura pas le droit d'être présent dans le tunnel menant au terrain et ne pourra "communiquer directement ou indirectement avec les joueurs de l'équipe et/ou avec le staff technique pendant le match". Aaron Danks devra donc assumer seul les discours dans le vestiaire, les ajustements tactiques et la gestion de l'équipe face au PSG, sous la supervision d'un employé de l'UEFA qui veillera au respect strict de ces interdictions.