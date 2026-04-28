Sandro Schärer : qui est l'arbitre de PSG - Bayern ? Un nom bien connu du foot français… pour le meilleur et pour le pire !

Sandro Schärer, l'arbitre de PSG - Bayern ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions, n'a pas laissé que des bons souvenirs aux clubs français, notamment Lille et Lyon...

Un arbitre suisse expérimenté mais controversé pour diriger le choc PSG-Bayern en demi-finale aller de Ligue des champions ? Le Parc des Princes accueille ce mardi soir l'un des matchs les plus attendus de l'année. Ce choc PSG-Bayern sera dirigé par Sandro Schärer, arbitre suisse de 37 ans, et désigné par l'UEFA pour officier lors de cette demi-finale aller de Ligue des champions. Une nomination qui pourrait surprendre tant le parcours de cet officiel reste méconnu du grand public, malgré une expérience certaine au plus haut niveau européen.

Les supporters parisiens ont déjà croisé la route de Sandro Schärer cette saison. Le Suisse était au sifflet lors de la large victoire du PSG face à l'Atalanta Bergame (4-0) en phase de ligue de la Ligue des champions. Une rencontre qui s'était déroulée sans encombre, avec une prestation arbitrale qui n'avait suscité aucune polémique particulière. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Sandro Schärer dirigeait le club de la capitale. En 2021-2022, il avait déjà arbitré un match nul entre le PSG et Bruges (1-1), là encore sans faire parler de lui.

Du côté bavarois, les souvenirs liés à Sandro Schärer sont plus amers. Le Bayern Munich garde en mémoire le quart de finale retour de la saison dernière face à l'Inter Milan, soldé par une défaite 1-2 qui avait scellé l'élimination allemande. Si aucune décision arbitrale majeure n'avait été contestée ce soir-là, la présence de Sandro Schärer reste associée à cette déconvenue européenne pour les hommes de Vincent Kompany, suspendu ce soir et privé de banc au Parc des Princes.

"À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand"

Mais c'est surtout avec les clubs français que le bilan de Sandro Schärer en phase éliminatoire pose question. L'Olympique Lyonnais se souvient ainsi du quart de finale retour de Ligue Europa perdu à Old Trafford face à Manchester United (5-4) la saison passée. L'arbitre suisse avait expulsé Corentin Tolisso juste avant la prolongation, une décision qui avait pesé lourd dans l'élimination des Gones.

L'épisode le plus marquant reste toutefois le huitième de finale retour entre Lille et le Borussia Dortmund en mars 2025. Cette rencontre, perdue par les Lillois (1-2), avait provoqué la colère du président du LOSC, Olivier Létang. "Quand il y a eu la désignation de l'arbitre et que j'ai vu qu'il était Suisse-Allemand, j'ai trouvé ça particulier. À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand", avait dénoncé le dirigeant lillois en zone mixte. Les Allemands avaient notamment obtenu un penalty contesté en deuxième période, transformé et décisif pour la qualification. Malgré la polémique sur ces déclarations du président lillois, l'UEFA n'avait finalement pas ouvert de procédure disciplinaire.

Pour Sandro Schärer, ce PSG-Bayern représente une grande première : il n'a jamais arbitré de demi-finale de Ligue des champions auparavant. Avec 19 matchs de C1 à son actif, l'arbitre suisse possède certes une expérience respectable, avec pour sommet la finale de la Ligue des nations 2025 remportée par le Portugal mais cette désignation pour un match d'une telle importance marque une étape importante dans sa carrière internationale.