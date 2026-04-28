Vincent Kompany : pourquoi l'entraîneur du Bayern est-il absent contre le PSG et "remplacé" par Aaron Danks ?

L'entraîneur belge du Bayern Munich fait face à des restrictions drastiques imposées par l'UEFA.

Le banc du Bayern Munich aura une allure inhabituelle ce mardi soir au Parc des Princes pour le choc des demi-finales de Ligue des champions, PSG - Bayern. Vincent Kompany, l'entraîneur belge des Bavarois, brillera par son absence forcée lors de cette demi-finale aller.

L'origine de cette absence est une suspension, une sanction qui remonte au quart de finale retour face au Real Madrid, il y a deux semaines. Vincent Kompany avait écopé d'un carton jaune lors de cette rencontre spectaculaire remportée 4-3 par son club à l'Allianz Arena. Ce troisième avertissement de la saison en Ligue des champions entraîne automatiquement une suspension d'un match, conformément au règlement de l'UEFA. Une accumulation de cartons qui tombe donc au pire moment pour le technicien belge et son équipe...

Car le règlement de la Ligue des champions concernant les suspensions d'entraîneurs se révèle particulièrement draconien ! Vincent Kompany ne sera pas simplement écarté du banc de touche. L'UEFA lui interdit formellement l'accès au vestiaire du Bayern, que ce soit avant le match, à la mi-temps ou après la rencontre ! La traditionnelle causerie d'avant-match dans les entrailles du Parc des Princes devra se faire sans lui. Le tunnel menant au terrain lui sera également inaccessible.

Vincent Kompany interdit de communiquer avec ses joueurs et son staff durant toute la rencontre PSG - Bayern !

Plus contraignant encore, le règlement stipule qu'il n'aura pas le droit de "communiquer directement ou indirectement avec les joueurs de l'équipe et/ou avec le staff technique pendant le match". Pas de consignes données par téléphone ou texto, ni de signes, encore moins de talkie-walkie comme l'avait fait, selon la légende, Bernard Tapie lors de la finale OM - Milan 1993 !

Vincent Kompany pourra tout de même accompagner son équipe dans le bus officiel depuis l'hôtel jusqu'au stade, mais c'est là que s'arrêtera sa proximité avec ses joueurs. Une fois au Parc des Princes, l'accès aux couloirs réservés aux joueurs lui sera totalement interdit. Il devra rejoindre une loge dans les tribunes où il suivra la rencontre sous la surveillance d'un employé de l'UEFA, chargé de s'assurer du respect strict de ces interdictions.

"Je serai assis quelque part dans le stade, je ne sais pas comment ça va se passer, comment je pourrai intervenir pour soutenir l'équipe", a confié Vincent Kompany, visiblement frustré par cette situation. "Il va nous manquer sur le banc. C'est notre patron", a admis Harry Kane, l'attaquant vedette du Bayern Munich, qui devra, comme ses coéquipiers, composer sans les consignes directes de son entraîneur principal lors de ce rendez-vous capital face au PSG.

C'est Aaron Danks, adjoint de 42 ans, qui endossera la responsabilité de diriger l'équipe depuis le banc. L'Anglais devra gérer seul les ajustements tactiques, les éventuels remplacements et la communication avec les joueurs durant les 90 minutes face au PSG.