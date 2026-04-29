Atlético Madrid - Arsenal : "Nous punirons Arsenal"... Simeone lance le choc européen, heure et chaîne TV
Ce mercredi soir, l'Atlético Madrid reçoit Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Au Wanda Metropolitano, Colchoneros et Gunners vont vouloir prendre une option pour se qualifier en finale.
10:00 - "Nous punirons Arsenal"
En conférence de presse, Diego Simeone a fait monter la confrontation face à Arsenal d'un cran. L'entraîneur argentin souhaite "punir" le club londonien : " Honnêtement, ce n'est pas de la pression. La responsabilité est l'excitation d'être proche d'un objectif énorme, un objectif que le club n'a jamais atteint, et bien sûr, oui, il y a une excitation particulière. Mais se préparer, se préparer à jouer, parce qu'en fin de compte, c'est un match de football et, comme Koke l'a dit à juste titre, ce sont les joueurs qui décident finalement de ce genre de matchs en raison de leur classe, de leur capacité, de leur travail. Nous devons bien nous préparer. Nous voulons jouer le match que nous envisageons et, comme je le dis toujours, emmener le match là où nous pensons pouvoir les blesser. Nous punirons Arsenal là où nous pourrons".
Le match Atlético Madrid - Arsenal est programmé ce mercredi 29 avril à 21h au Wanda Metropolitano, à Madrid en Espagne. Comme l'intégralité de la Ligue des champions cette saison, c'est Canal+ qui dispose des droits de diffusion. La confrontation retour aura lieu dès mardi prochain à l'Emirates Stadium, toujours sur les antennes de Canal+.