DIRECT. Atlético Madrid - Arsenal : Raya sauve les Gunners, suivez le match

Ce mercredi soir, l'Atlético Madrid reçoit Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Au Wanda Metropolitano, Colchoneros et Gunners vont vouloir prendre une option pour se qualifier en finale. Suivez le match en direct.

En direct

21:32 - Madueke répond à Alvarez (0-0, 30e) Superbe pressing collectif des Gunners et Madueke se projette. Sur son pied gauche, l'Anglais repique vers le centre du terrain et enroule une frappe qui passe à quelques centimètres du poteau droit d'Oblak.

21:31 - Alvarez, encore lui (0-0, 29e) Julian Alvarez se montre une nouvelle fois. Centre de Ruggeri et l'Argentin devance Gabriel de la tête. Le ballon passe au-dessus de la barre.

21:29 - Repli défensif express (0-0, 28e) Perte de balle de Madueke qui cherchait Odegaard dans la surface. Les Colchoneros filent en contre mais les Gunners se replient vite.

21:28 - Rice s'en sort (0-0, 27e) Après un dégagement d'Hincapié, Rice se retrouve pressé face à son but par Cardoso. Le milieu anglais se sort du pressing.

21:27 - Le rythme est redescendu (0-0, 26e) Depuis quelques minutes, le pressing madrilène gêne moins les Gunners.

21:26 - Zubimendi sanctionné (0-0, 25e) Zubimendi trouve Koke sur sa trajectoire. Le milieu d'Arsenal touche le ballon de la main.

21:25 - Pas de faute (0-0, 24e) Au point de penalty, Gabriel réclame un penalty après avoir été retenu par Koke. Danny Makkelie ne siffle rien et ordonne au Brésilien de reprendre le match.

21:24 - Gyokeres en sang (0-0, 22e) Lutte acharnée dans la surface de l'Atlético Madrid. Centre des Gunners et Viktor Gyokeres a pris la main de son coéquipier Noni Madueke au visage. Le Suédois saigne de la lèvre. Corner à venir pour les Londoniens.

21:20 - Simeone touché (0-0, 18e) Après un contact avec Hincapié, Simeone semble touché à la hanche droite.

21:18 - Odegaard la joue en solitaire (0-0, 16e) Contre-attaque des Gunners et Gyokeres fait l'effort pour résister au retour de Marcos Llorente. Le Suédois trouve Odegaard en retrait qui se met sur son faux-pied. Son tir est contré.

21:17 - Alvarez lance les hostilités ! Après un quart d'heure d'observation où les défenses ont pris le pas sur les attaques mal senties, Julian Alvarez a enflammé le Wanda Metropolitano avec une belle frappe enroulée, repoussée sur sa ligne par David Raya.

21:16 - Première parade de Raya ! (0-0, 14e) Julian Alvarez met David Raya à contribution. Après un petit râteau devant la surface, l'Argentin enroule du pied droit mais le portier espagnol détourne en corner.

21:15 - Llorente en repli (0-0, 13e) Mauvaise remise de la tête de Pubill et Martinelli lance Gyokeres. Llorente revient vite.

21:13 - Gyokeres bien pris (0-0, 11e) Phase de possession anglaise et Martin Odegaard cherche Gyokeres dans la surface. Le Suédois est bien pris par Marcos Llorente.

21:10 - Koke imprécis (0-0, 9e) Face au jeu, Koke lève la tête et veut servir Lookman en profondeur. La passe est trop longue.

21:09 - Hincapié vigilant (0-0, 7e) Les attaques madrilènes penchent à droite dans cette entame de match. Griezmann trouve Simeone mais Hincapié protège la sortie en six mètres.

21:08 - Les Gunners se gênent ! (0-0, 6e) Quelle percée de Noni Madueke ! L'ailier enrhume Ruggeri et centre piqué. Au deuxième poteau, Martinelli pense reprendre le ballon de la tête mais il est court. Hincapié frappe mais ce n'est pas cadré.

21:06 - Passe "téléphonée" (0-0, 5e) Antoine Griezmann se mue en chef d'orchestre et trouve Simeone sur la droite. L'Argentin veut lancer Marcos Llorente mais Hincapié avait vu l'appel de l'Espagnol.

21:05 - Gabriel se manque (0-0, 4e) Alors que le relance était simple, Gabriel manque de précision dans sa passe pour Hincapié.

21:04 - Nombreuses glissades (0-0, 3e) Après Hincapié, c'est au tour de Simeone de glisser sur la pelouse.

21:04 - Premier coup de sifflet (0-0, 2e) Dans le camp madrilène, Viktor Gyokeres est en retard sur Marc Pubill qui obtient une faute.

21:03 - Alvarez contré ! (0-0, 1e) Servi dans son couloir, Hincapié glisse et Giuliano Simeone s'échappe. Servi, Antoine Griezmann laisse passer le ballon pour Julian Alvarez qui est contré par Declan Rice. Le ton est donné !

21:02 - C'est parti au Wanda Metropolitano ! (0-0, 1e) Antoine Griezmann lance Atlético Madrid - Arsenal ! C'est parti pour 90 minutes !

21:00 - Engagement pour l'Atlético Madrid ! Après le toss entre les capitaines Martin Odegaard et Koke, ce sont les Colchoneros qui vont lancer cette demi-finale de la Ligue des champions !