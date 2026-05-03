Espanyol - Real Madrid : Vinicius retarde le sacre du Barça, le résumé

Le Real Madrid a fait ce qu'il fallait pour s'imposer sur la pelouse de l'Espanyol (0-2), ce dimanche lors de la 34e journée de Liga, et ainsi empêcher le FC Barcelone d'être champion. Découvrez le résumé du match.

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23:10 - Le superbe premier but de Vinicius en vidéo En l'absence de Mbappé, Vinicius a endossé le rôle de leader offensif pour le Real Madrid ce soir sur la pelouse de l'Espanyol (0-2). Et le Brésilien a inscrit deux buts splendides en deuxième période. Voici le premier en vidéo :

23:03 - Le Real Madrid repousse le sacre du Barça Avec ce succès sur la pelouse de l'Espanyol (0-2), le Real Madrid empêche le FC Barcelone de célébrer son 29e titre de champion devant sa télévision dès ce soir. Le club merengue compte 11 points de retard sur le Barça alors qu'il reste encore quatre matchs à jouer en Liga. Les Catalans pourraient être sacrés la semaine prochaine lors de la réception du... Real Madrid !

22:56 - C'est terminé ! Le Real Madrid s'impose sur la pelouse de l'Espanyol (0-2) C'est terminé au RCDE Stadium ! Le Real Madrid s'impose ce dimanche sur la pelouse de l'Espanyol (0-2), lors de la 34e journée de Liga, grâce à un doublé inscrit par Vinicius (55e et 66e).

22:54 - Bellingham rate le 3-0 ! Sur un contre rondement mené, Bellingham est envoyé au duel avec Dmitrovic dans la profondeur mais l'Anglais ne parvient pas à piquer suffisamment son ballon et le gardien de l'Espanyol repousse le danger.

22:51 - Cinq minutes de temps additionnel M. Gil Manzano accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre l'Espanyol et le Real Madrid.

22:50 - Les mines sont graves côté Espanyol Avec ce 17e match consécutif sans victoire qui se profile, les visages sont fermés du côté de l'Espanyol, que ce soit du côté des joueurs sur le banc, de l'entraîneur Manolo Gonzalez ou des supporters.

22:47 - Romero frappe au-dessus Après un corner en faveur de l'Espanyol, le ballon revient sur Carlos Romero qui tente sa chance de loin, dans l'axe. Mais le ballon passe largement au-dessus du but du Real Madrid.

22:44 - Real Madrid: Camavinga et Palacios entrent Alvaro Arbeloa effectue ses deux derniers changements dans cette fin de match. Vinicius et Tchouaméni sont remplacés par Camavinga et Cesar Palacios, qui évolue habituellement avec la réserve du Real.

22:43 - Les supporters de l'Espanyol s'en vont Les supporters de l'Espanyol commencent à quitter les tribunes du RCDE Stadium devant une fin de rencontre dont le scénario semble écrit.

22:40 - Dmitrovic devant Mastantuono Une nouvelle fois, Vinicius fait encore d'énormes différences sur son côté gauche avant de centrer en retrait pour Mastantuono, dont la frappe en première intention est repoussée par Dmitrovic !

22:37 - Le Barça va devoir attendre S'il conserve ce résultat, le Real Madrid va empêcher le FC Barcelone d'être sacré champion devant la télévision dès ce dimanche soir. Les Merengue vont aussi s'éviter un "pasillo" la semaine prochaine, mais le Barça pourrait en revanche être sacré lors du Clasico...

22:34 - Espanyol: Gonzalez tente tout Manolo Gonzalez fait entrer ses dernières cartouches pour cette fin de match où l'Espanyol n'a plus rien à perdre. Kike Garcia, Pere Milla et Jofre entrent à la place de Roberto, Terrats et Dolan.

22:30 - L'Espanyol a pris un coup sur la tête Les deux superbes buts inscrits par Vinicius ont fait très mal à l'Espanyol. Alors qu'il reste 20 minutes à jouer, les "Pericos" n'y sont plus du tout et se dirigent vers un 17e match sans victoire en Liga.

22:27 - BUT ! Vinicius signe un doublé (0-2) Le Real Madrid double la mise grâce à Vinicius et c'est encore superbe ! Sur la gauche, il joue pour Bellingham dans la surface. L'Anglais lui remet intelligemment dans la course d'une belle talonnade et le Brésilien reprend en première intention pour envoyer le ballon dans la lucarne opposée ! 2-0 pour le Real Madrid après 66 minutes de jeu.

22:25 - Terrats frappe de loin Terrats se montre encore dangereux en déclenchant un tir lointain du pied gauche mais le ballon termine sa course juste à côté du but gardé par Lunin !

22:22 - Espanyol: Exposito et Sanchez remplacés L'entraîneur de l'Espanyol Manolo Gonzalez décide de faire deux changements pour tenter de relancer son équipe. Edu Exposito et Ruben Sanchez sont remplacés par Antonio Roca et Charles Pickel.

22:19 - 14e but de la saison pour Vinicius C'est le 14e but de la saison en Liga pour Vinicius. Le Brésilien remonte à la sixième place de ce classement à égalité avec Oyarzabal. Kylian Mbappé est toujours en tête pour le moment (24 réalisations).

22:16 - BUT ! Vinicius débloque la situation pour le Real (0-1) Le Real Madrid prend l'avantage face à l'Espanyol ! Sur le côté gauche, Vinicius dribble pour revenir dans l'axe et trouver un appui sur Gonzalo qui lui remet parfaitement. Dans la surface, le Brésilien élimine deux défenseurs d'un coup en feintant la frappe pour revenir dans l'axe et marquer ensuite d'un tir bien placé. 1-0 pour le Real !

22:14 - Real Madrid: Gonzalo et Mastantuono entrent Alvaro Arbeloa n'aime visiblement pas beaucoup la reprise du côté du Real Madrid et change déjà deux joueurs. Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono entrent en jeu à la place de Thiago Pitarch et de Brahim Diaz.

22:10 - Carton jaune pour Alexander-Arnold M. Gil Manzano sort le carton jaune pour la cinquième fois dans ce match déjà, cette fois pour Alexander-Arnold, coupable d'avoir laissé traîner la semelle sur Dolan.

22:08 - Aucun changement à la pause La deuxième période a repris avec les 22 mêmes acteurs. Il n'y a eu aucun changement des deux côtés, de l'Espanyol comme du Real.

22:06 - C'est reparti entre l'Espanyol et le Real Madrid ! M. Gil Manzano siffle le début de la seconde période entre l'Espanyol et le Real Madrid au RCDE Stadium ! Ce sont les "Pericos" qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:03 - Mendy, la nouvelle blessure Titulaire ce dimanche soir avec le Real Madrid, Ferland Mendy n'aura passé que 15 minutes sur la pelouse du RCDE Stadium avant de sortir sur blessure. Touché en haut de la cuisse droite sur une accélération, le latéral français a aussitôt cédé sa place à Fran Garcia avant de sortir en pleurs et de retourner s'assoir sur le banc. Un nouveau coup dur pour l'international tricolore, qui a déjà vécu une saison quasiment blanche à cause de blessures.

21:57 - Le Real doit faire bien plus Le Real Madrid n'a pas réalisé 45 premières minutes très convaincantes pour le moment lors de ce déplacement sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. Le score est toujours nul et vierge (0-0) et mis à part une reprise acrobatique de Vinicius sur le poteau (8e), les hommes d'Alvaro Arbeloa n'ont pratiquement jamais inquiété Dmitrovic, le gardien du club catalan. Le Real doit pourtant impérativement l'emporter, sous peine d'offrir le titre au FC Barcelone dès ce soir.