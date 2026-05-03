Espanyol - Real Madrid : la victoire ou l'humiliation pour le Real
Privé de Kylian Mbappé, blessé, le Real doit impérativement l'emporter sur la pelouse de l'Espanyol, ce dimanche soir à 21 heures lors de la 34e journée de Liga, s'il veut pas offrir le titre au FC Barcelone avant le Clasico la semaine prochaine. Heure, pronostics, compositions... découvrez toutes les dernières informations sur la rencontre.
Le match Espanyol - Real Madrid, comptant pour la 34e journée de Liga, a été fixé le dimanche 3 mai 2026, à 21h00, au RCDE Stadium de Barcelone. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Liga cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir cet Espanyol - Real : la rencontre a été programmée par beIN Sports 1.