Espanyol - Real Madrid : la victoire ou l'humiliation pour le Real

Fabien Le Floch

Espanyol - Real Madrid : la victoire ou l'humiliation pour le Real Privé de Kylian Mbappé, blessé, le Real doit impérativement l'emporter sur la pelouse de l'Espanyol, ce dimanche soir à 21 heures lors de la 34e journée de Liga, s'il veut pas offrir le titre au FC Barcelone avant le Clasico la semaine prochaine. Heure, pronostics, compositions... découvrez toutes les dernières informations sur la rencontre.

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13:00 - Bonjour à toutes et à tous !

Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour suivre la rencontre entre l'Espanyol et le Real Madrid ! Le coup d'envoi de cette rencontre de la 34e journée de Liga sera donné à 21 heures sur la pelouse du RCDE Stadium de Barcelone. 

Le match Espanyol - Real Madrid, comptant pour la 34e journée de Liga, a été fixé le dimanche 3 mai 2026, à 21h00, au RCDE Stadium de Barcelone. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Liga cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir cet Espanyol -  Real : la rencontre a été programmée par beIN Sports 1. 