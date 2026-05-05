Arsenal - Atlético de Madrid : les deux clubs rêvent d'une nouvelle finale
Après le match nul au match aller (1-1), Arsenal et l'Atlético de Madrid se retrouvent ce mardi (21 heures) pour le match retour de leur demi-finale de Ligue des champions à l'Emirates Stadium. Découvrez les dernières informations autour de ce choc.
Le match Arsenal - Atlético de Madrid, demi-finale retour de la Ligue des champions, a été fixé le mardi 5 mai 2026, à 21h00, à l'Emirates Stadium. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Ligue des champions cette saison, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Arsenal - Atlético : la rencontre a été programmée par Canal+ Foot.