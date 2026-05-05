Arsenal - Atlético de Madrid : les Gunners se hissent en finale, le résumé

Arsenal est venu à bout de l'Atlético de Madrid (1-0) ce mardi lors de la demi-finale retour de Ligue des champions pour se qualifier pour la finale. Découvrez le résumé de la rencontre.

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23:18 - Le résumé: Arsenal plus fort que l'Atlético Après le match nul de l'aller mercredi dernier à Madrid (1-1), Arsenal était en ballotage favorable ce mardi avant de recevoir l'Atleti pour le match retour sur sa pelouse. Dans un Emirates Stadium pour une fois bouillant, les Gunners ont pourtant été surpris par les Colchoneros en début de rencontre, avec deux opportunités pour Alvarez (8e) puis Simeone (11e). Bousculé et peu inspiré, Arsenal va pourtant prendre les devants grâce à son capitaine Bukayo Saka, plus prompt pour reprendre un tir de Trossard détourné par Oblak juste avant la pause (1-0, 45e). Dos au mur, les Colchoneros sont tout près d'égaliser au retour des vestiaires après une erreur de Saliba, mais Giuliano Simeone manque de vitesse pour conclure après avoir dribblé Raya et se fait reprendre par Gabriel (51e). Ce sera malheureusement pour l'Atlético la plus belle occasion en faveur des Madrilènes dans cette seconde période. Gyökeres aurait pu mettre Arsenal à l'abri, mais sa reprise passe au-dessus (66e). En fin de match, Sorloth a la balle de l'égalisation au bout du pied sur un centre en retrait mais il manque complètement son geste (86e). C'est bien Arsenal qui l'emporte et se qualifie pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. C'est en revanche terminé pour l'Atlético et pour Griezmann, qui aura disputé ce soir son dernier match européen.

23:10 - Le but de Saka pour Arsenal en vidéo Si Arsenal est en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire, c'est grâce à Bukayo Saka. C'est le capitaine qui a permis aux Gunners de virer en tête avant la pause, après avoir bien suivi un tir de Trossard repoussé par Oblak. Découvrez ce but en vidéo.

23:04 - Griezmann quitte la Ligue des champions sur une déception C'était le rêve de sa fin de cycle à l'Atlético avant son départ en MLS, mais Antoine Griezmann n'aura pas réussi à qualifier son équipe pour une deuxième finale personnelle avec les Colchoneros après la cruelle défaite de 2016. Il ne lui reste maintenant que quatre matchs de Liga avant de s'en aller à Orlando suite à une nouvelle saison blanche avec l'Atléti.

22:58 - Arsenal premier qualifié pour la finale de Ligue des champions Après avoir terminé en tête de la phase de groupes, Arsenal a réussi à assumer son statut de favori contre l'Atlético de Madrid dans cette demi-finale pour se qualifier pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, 20 ans après la première et la défaite contre le FC Barcelone à Saint-Denis (1-2).

22:54 - C'est terminé ! Arsenal élimine l'Atlético (1-0) C'est terminé à l'Emirates ! Arsenal s'impose contre l'Atlético lors de cette demi-finale retour de la Ligue des champions (1-0), grâce à un but de Saka (45e). Après le match nul de l'aller (1-1), ce sont les Gunners qui disputeront la finale de la C1 le 30 mai prochain.

22:50 - L'Atletico a besoin d'un but Les joueurs de l'Atletico ont besoin d'un but dans ce temps additionnel pour arracher la prolongation sinon c'est Arsenal qui ira en finale de la Ligue des champions.

22:48 - Cinq minutes de temps additionnel M. Siebert accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre Arsenal et l'Atletico.

22:47 - Arsenal recroquevillé Les joueurs d'Arsenal sont recroquevillés devant leur surface dans ces dernières minutes. Alex Baena tente sa chance de loin mais envoie le ballon au-dessus du but largement.

22:44 - Sorloth manque sa reprise ! Superbement envoyé en profondeur par Hancko, Baena s'échappe côté gauche et fixe la défense avant de centrer en retrait pour Sorloth qui reprend du gauche mais se manque complètement... Quelle opportunité ratée par l'attaquant norvégien de l'Atlético.

22:41 - Arsenal: Martinelli remplace Trossard Mikel Arteta effectue son cinquième et dernier changement dans cette rencontre pour Arsenal. Gabriel Martinelli remplace Leandro Trossard.

22:39 - Pubill récolte un carton jaune Marc Pubill écope d'un carton jaune après un duel musculé avec Gyökeres dans la profondeur. Les Gunners réclament même un carton rouge, mais il n'en sera rien.

22:38 - Raya impérial En 30 secondes, David Raya réalise deux bonnes interventions. D'abord sur un centre de Marcos Llorente sur lequel il sort bien, puis sur un tir de Llorente dans la continuité de l'action pour capter le ballon.

22:36 - Gabriel reste au sol Sur un centre, David Raya sort loin de sa ligne et percute involontairement Gabriel, avec son genou dans la tempe du défenseur brésilien. L'ancien joueur du Losc reste au sol quelques instants mais il reprend vite sa place finalement. Plus de peur que de mal.

22:34 - Simeone tente de réveiller les siens Diego Simeone tentent de secouer ses joueurs depuis le bord de la pelouse, alors qu'il reste 15 minutes pour arracher la prolongation aux Colchoneros. A l'inverse, Mikel Arteta demande du calme aux siens...

22:31 - Arsenal: Zubimendi entre en jeu Nouveau changement du côté d'Arsenal. Touché, Myles Lewis-Skelly est remplacé pour la fin du match par Martin Zubimendi.

22:28 - Llorente manque son centre Bien trouvé sur l'aile droite, Marcos Llorente a tout le temps d'ajuster un centre vers Sorloth qui attend le ballon au deuxième poteau, mais l'international espagnol se rate et envoie le ballon dans les bras de son compatriote, David Raya.

22:24 - Atlético: Griezmann et Alvarez sortent Du côté de l'Atlético, Diego Simeone effectue ses derniers changements. Alex Baena fait son entrée en jeu à la place de Julian Alvarez qui ne peut plus continuer à cause de sa cheville touchée à l'aller. Antoine Griezmann est lui remplacé par Thiago Almada.

22:23 - Gyökeres manque le break ! Quelle opportunité pour les Gunners ! Sur un centre superbe de Hincapie, Gyökeres reprend du plat du pied après un rebond mais envoie le ballon au-dessus alors qu'il était seul !

22:20 - Pubill impressionnant À 22 ans, à un niveau qu'il découvre cette saison, Marc Pubill réalise une double confrontation de grande classe pour le moment. Le jeune défenseur espagnol réalise encore une belle intervention devant Gyökeres.

22:17 - Arsenal: Arteta fait aussi trois changements Mikel Arteta réplique aussitôt à Diego Simeone en faisant également trois changements. Calafiori, Eze et Saka sont remplacés par Hincapie, Odegaard et Madueke.

22:15 - Atlético: Simeone fait trois changements Avant l'heure de jeu, Diego Simeone décide de faire entrer trois joueurs. Sorloth, Molina et Cardoso remplacent respectivement Le Normand, Lookman et Simeone.

22:14 - Griezmann réclame un penalty Les Colchoneros réclament un penalty après un tacle de Calafiori sur Griezmann. La faute est claire, mais l'arbitre a sifflé une faute juste avant de Pubill. Il n'y aura pas de penalty

22:13 - Le match s'emballe L'Atlético a réussi à emballer cette rencontre dans ce début de seconde période et le ballon va d'une surface à l'autre, avec plus d'espaces qu'en première période. Pas sûr que cela ne plaise à Mikel Arteta...

22:10 - Pubill frappe au-dessus Dans la foulée, suite au corner, le ballon revient sur Pubill en dehors de la surface. Le jeune défenseur espagnol décide de frapper mais ça passe au-dessus.