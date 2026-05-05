DIRECT. Arsenal - Atlético de Madrid : les Colchoneros surprenants, suivez le match

Arsenal est bousculé par l'Atlético de Madrid dans le début de match, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions ce mardi soir. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:25 - Le centre de Lewis-Skelly ! Après un rush sur le côté gauche durant lequel il a échappé à Griezmann, Declan Rice obtient un corner pour Arsenal. Il s'en charge et le joue court. Cela se termine par un centre dangereux de Lewis-Skelly devant le but mais personne ne touche le ballon !

21:23 - Gyökeres et Saka se gênent Après un bon travail devant Hancko sur un long dégagement de Raya, Gyökeres continue son action mais finit par perdre le ballon après avoir percuté... Saka, qui n'a pas bien anticipé sur ce coup-là.

21:21 - Griezmann déterminant Antoine Griezmann réalise un superbe retour dans la surface madrilène sur un centre venu de la droite sur lequel il est bien redescendu. Derrière, Gabriel peut tenter sa chance de loin mais le ballon fuit le cadre. Oblak était sur la trajectoire.

21:18 - Saka se rate sur un corner pour Arsenal Robin Le Normand concède un corner face à Gyökeres. Rice le frappe rentrant au deuxième poteau pour Saka, oublié par la défense espagnole, mais l'international anglais rate sa remise !

21:15 - L'Atlético a bien démarré Alors qu'on aurait pu s'attendre à une attaque-défense dans ce début de match, l'Atlético ne fait pas que défendre, loin de là. Les joueurs de Diego Simeone vont presser haut et gênent beaucoup les Gunners pour le moment.

21:12 - C'est chaud dans la surface d'Arsenal C'est encore chaud dans la surface d'Arsenal ! Après un coup franc, les Colchoneros sont restés en nombre devant et Griezmann déborde dans la surface sur la droite. Il centre en retrait, Raya détourne au sol et Julian Alvarez reprend mais est contré au dernier moment et le ballon fuit encore le cadre.

21:10 - Calafiori tente sa chance de loin Après une belle action collective des Gunners, Ricardo Calafiori décide de frapper de plus de 25 mètres en bonne position, mais l'Italien envoie le ballon dans les travées de l'Emirates.

21:07 - Première frayeur pour Arsenal Bien trouvé par Griezmann dans la profondeur, Giuliano Simeone accélère sur son aile droite et attend bien l'arrivée d'Alvarez dans la surface pour le servir parfaitement. L'attaquant argentin reprend en première intention mais rate le cadre de peu !

21:04 - L'Atlético en 5-4-1 Avec la titularisation de Le Normand, c'était un peu attendu mais c'est désormais confirmé : l'Atlético va évoluer à cinq derrière en phase défense, avec Simeone et Ruggeri comme pistons. Pubill, Le Normand et Hancko jouent dans l'axe. Au milieu, Griezmann et Lookman se replient sur les ailes.

21:02 - Première faute de Koke Le capitaine de l'Atlético Koke commet une première faute sur Saka en arrivant un peu en retard. Peut-être un moyen de lui mettre la pression dès ce début de match.

21:00 - C'est parti entre Arsenal et l'Atlético ! M. Siebert siffle le coup d'envoi de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Arsenal et l'Atlético de Madrid ! Ce sont les Colchoneros qui engagent pour ces 45 premières minutes à l'Emirates.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs d'Arsenal et de l'Atlético de Madrid pénètrent sur la pelouse de l'Emirates Stadium ! Le coup d'envoi de cette demi-finale retour de Ligue des champions est maintenant imminent.

20:54 - Griezmann, dernier ou avant-dernier match de C1 Antoine Griezmann s'apprête à disputer ce mardi soir ce qui pourrait être son dernier match de Ligue des champions avant son départ en MLS la saison prochaine. Ou son avant-dernier, si l'Atlético se qualifie pour la finale, le 30 mai prochain à Budapest. Mais pas de quoi stresser l'attaquant français de 35 ans, qui profite du moment présent. "Je ne suis pas du genre à me demander si c’est mon dernier ou avant-dernier match, mais à être bien mentalement, frais dans la tête et dans les jambes, a-t-il confié lundi devant la presse. Et j’ai envie de le jouer parce que j’ai beaucoup d’envie et de joie à donner. Peu importe si je marque ou non, je préfère faire une passe ou gagner un match que marquer un but. Et je pense qu’en arrivant au match, je suis plus calme, plus tranquille."

20:48 - Arsenal: Saka, retour canon Seulement entré en jeu la semaine dernière lors du match aller, pour une prestation finalement anodine après deux mois d'absence, Bukayo Saka a été beaucoup plus brillant ce week-end en Premier League contre Fulham (3-0). Avant d'être préservé par Mikel Arteta en sortant à la pause, l'ailier anglais de 24 ans a marqué un but et offert une passe décisive tout en entraînant toute son équipe derrière lui. De quoi donner confiance aux Gunners avant ce match retour contre l'Atlético.

20:42 - Comment voir Arsenal - Atlético en direct Ce match entre Arsenal et l'Atlético de Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Gunners et les Colchoneros à partir de 21 heures ce mardi 5 mai, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

20:36 - Arsenal et l'Atlético, aucune victoire en C1 L'affrontement entre Arsenal et l'Atlético est aussi celui entre deux clubs qui n'ont jamais remporté la Ligue des champions dans leur histoire. Arsenal n'a été qu'une fois finaliste, en 2006 face au Barça (1-2), alors que les Colchoneros ont eux perdu trois finales, en 1974 contre le Bayern (1-1 ; 0-4) puis en 2014 (1-4 a.p.) et en 2016 (1-1, 3 t.a.b. à 5), à chaque fois contre le Real Madrid.

20:30 - Atlético-Simeone: "On sait ce qu'on veut faire" Alors qu'il vient de fêter son 1000e match sur le banc de l'Atlético le week-end dernier, Diego Simeone espère que ses joueurs lui offriront un beau cadeau pour son 1001e match ce mardi soir à l'Emirates. L'entraîneur argentin a confiance en eux."On va aborder ce match avec l'intensité et l'intelligence qu'il exige. On compte sur la qualité de nos joueurs pour hausser le niveau collectif, et on a une vraie confiance dans notre travail. On sait ce qu'on veut faire et comment y parvenir, a-t-il assuré en conférence de presse lundi. Ensuite, bien sûr, le résultat ne dépendra pas uniquement de nous, mais il faudra appliquer notre plan jusqu'au bout."

20:24 - Arsenal: Arteta veut que ses joueurs soient "comme des bêtes" L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta espère que son équipe se montrera à la hauteur de l'évènement ce mardi soir lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face à l'Atlético. L'ancien joueur du PSG espère voir ses joueurs se déchaîner "comme des bêtes" sur la pelouse de l'Emirates. "Je ressens l'énergie au sein de l'équipe et parmi nos supporters, a-t-il expliqué en conférence de presse ce lundi. C'est ce moment que nous voulons vivre ensemble. Nous avons beaucoup de travail, en tant que club et en tant qu'équipe, après 20 ans d'absence pour revenir à ce niveau. Nous avons tellement envie de gagner ce match et d'accéder à la finale."



20:18 - Atlético de Madrid: Le Normand titulaire L'entraîneur de l'Atlético de Madrid Diego Simeone a décidé de ne pas reconduire exactement la même équipe qu'au match l'aller, après avoir largement fait tourner son effectif ce week-end en Liga, ce qui n'a pas empêché les Colchoneros de s'imposer à Valence (0-2). Johnny Cardoso n'est pas à 100%, ce qui oblige Marcos Llorente à débuter au milieu. Simeone a choisi de décaler Pubill à droite et de placer Le Normand en défense centrale. Le onze de départ de l'Atlético : Oblak - Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri - G. Simeone, Koke, M. Llorente, Lookman - Griezmann, J. Alvarez.

20:12 - Arsenal: Arteta fait cinq changements ! Pour cette demi-finale retour de Ligue des champions à domicile, Mikel Arteta a choisi de changer pas moins de cinq joueurs par rapport à la semaine passée, avec les titularisations de Saka, Trossard, Eze, Calafiori et Lewis-Kelly. L'équipe paraît plus offensive pour ce match que les Gunners doivent impérativement gagner. Le onze de départ d'Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Eze, Trossard - Gyökeres.

20:06 - Qui d'Arsenal ou de l'Atlético ira en finale ? Comme dans l'autre demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich, la double confrontation entre Arsenal et l'Atlético de Madrid reste très ouverte avant le match retour ce mardi soir à l'Emirates Stadium. Mercredi dernier, à Madrid, les deux clubs ont fait match nul (1-1) et pour aller en finale, il faudra donc qu'une équipe l'emporte ce soir à Londres. À moins que la décision ne se fasse lors de la séance de tirs au but, après 120 minutes de jeu. Ce qui, vu le profil des deux équipes, n'est pas à exclure.

20:00 - Coup d'envoi dans une heure entre Arsenal et l'Atlético La tension monte à l'Emirates ! Le coup d'envoi de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Arsenal et l'Atlético de Madrid sera donné dans une heure maintenant.

19:00 - Quels sont les pronostics pour la rencontre Arsenal - Atlético ? Pour cette demi-finale retour de Ligue des champions, Arsenal est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour l'emporter contre l'Atlético de Madrid et se qualifier pour la finale de la C1. La cote pour une victoire des Gunners oscille entre 1,6 et 2 tandis que celle d'une victoire des Madrilènes à Londres est supérieure à 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.

18:00 - Heure, chaîne, comment voir Arsenal - Atlético en direct Ce match entre Arsenal et l'Atlético de Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Gunners et les Colchoneros à partir de 21 heures ce mardi 5 mai, il faudra se rendre sur le site de Canal+.