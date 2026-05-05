Mbappé "Fuera" : face à l'ampleur de la crise, l'entourage du joueur a décidé de répondre aux attaques

Kylian Mbappé, blessé, cristallise les tensions du côte de Madrid après une escapade en Sardaigne durant sa convalescence. Son entourage sort du silence.

Kylian Mbappé traverse une période délicate au Real Madrid, une de plus pour l'attaquant tricolore. Le buteur français, qui a rejoint le club merengue avec les plus grandes ambitions, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête médiatique qui dépasse le simple cadre sportif. Depuis sa blessure aux ischio-jambiers contractée le 24 avril lors du match nul contre le Betis Séville, le capitaine de l'équipe de France voit sa situation se complexifier de jour en jour.

L'absence prolongée de Kylian Mbappé, qui reste incertain pour le Clasico de ce dimanche face au FC Barcelone, a pris une tournure inattendue lorsque des images de sa présence à Cagliari, en Sardaigne, ont circulé ce week-end. L'attaquant s'y trouvait en compagnie d'Ester Exposito pendant que ses coéquipiers affrontaient l'Espanyol Barcelone, dimanche dernier. Cette escapade, bien qu'effectuée durant les jours de repos accordés par le Real Madrid aux joueurs blessés, a déclenché une vague de critiques sans précédent. Eder Militao et Thibaut Courtois, également blessés, ont d'ailleurs eux aussi été aperçus à l'étranger durant cette même période.

Kylian Mbappé n'a pas fait que des heureux et la réaction des supporters madrilènes ne s'est pas fait attendre. Les réseaux sociaux du Real Madrid sont désormais submergés par une campagne de haine en ligne réclamant le départ du joueur. Un montage photo montrant Mbappé en tenue merengue, barré des inscriptions "Fuera" ("dehors") et "Mbappé Out", est massivement partagé sous chaque publication du club. Les deux derniers posts du Real Madrid sur X comptabilisent plus de 3000 réponses utilisant ce visuel, transformant chaque communication officielle en tribune pour exprimer la frustration des aficionados (et peut être aussi de quelques bots).

Kylian Mbappé pointé aussi à demi-mots par Alvaro Arbeloa ?

Kylian Mbappé n'a peut être pas non plus marqué des points du côté de son entraineur. Dimanche, en conférence de presse, Alvaro Arbeloa avait lancé une pique à peine voilée : "On n'a pas construit le Real Madrid avec des joueurs qui jouent en smoking mais avec des joueurs qui terminent le match avec le maillot plein de sueur, de boue, à base d'efforts, de sacrifice, de constance". Des propos interprétés comme une allusion directe au manque d'efforts dans le pressing du Français.

La presse espagnole rapporte que la virée de Kylian Mbappé en Sardaigne aurait provoqué de "l'incompréhension" au sein du club. Selon le journal AS, certains coéquipiers auraient moyennement apprécié cette escapade, contribuant à éloigner davantage Mbappé du groupe. Le joueur, auteur de 41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison, voit ainsi sa position fragilisée malgré ses statistiques impressionnantes.

Les proches de Mbappé évoquent "une période de récupération strictement encadrée par le club"

Face à l'ampleur de la controverse et aux critiques qui s'intensifient, l'entourage de Kylian Mbappé a finalement décidé de briser le silence. Dans un communiqué transmis à l'AFP ce mardi, ses proches ont tenu à recadrer le débat : "Une partie des critiques repose sur une surinterprétation d'éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l'implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif".

On ne sait pas si cette déclaration, qui sous-entend que Kylian Mbappé respecte le protocole établi par le Real Madrid, va apaiser les tensions. Le timing de cette polémique n'aurait pu être plus problématique, à une semaine du choc contre le FC Barcelone. Arbeloa avait d'ailleurs tempéré les espoirs concernant un retour rapide : "Nous verrons comment se porte Mbappé cette semaine. Après les tests de la semaine dernière, il semblait que cela pourrait prendre un peu plus de temps". Le joueur a effectué son retour au centre d'entraînement ce lundi et doit passer de nouveaux examens pour déterminer sa disponibilité.