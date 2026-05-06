Finale de la Ligue des champions : à quelle date et où aura-t-elle lieu ? Attention à l'heure !

La finale de la Ligue des champions 2026 se jouera le 30 mai. Arsenal y affrontera le vainqueur du duel PSG-Bayern Munich à un horaire inhabituel.

L'affiche de la finale de la Ligue des champions 2026 sera connue ce soir à l'issue du match retour Bayern - PSG, une semaine après une rencontre folle à l'aller conclue par une victoire parisienne 5-4. Un an après son succès historique en finale à Munich face à l'Inter Milan (5-0), le club parisien sera-t-il de retour en finale ? Ce serait cette fois face à Arsenal, tombeur en demi-finale de l'Atletico Madrid (1-0, 1-1).

A quelle date aura lieu la finale de la Ligue des champions ? Un horaire inhabituel

La finale de l'UEFA Champions League 2025/26 est programmée le samedi 30 mai 2026 à 18 heures. Cet horaire, plus précoce que les années précédentes, a été "conçu pour améliorer l'expérience globale le jour du match pour les supporters, les équipes et les villes en optimisant la logistique et les opérations les jours de match", selon l'UEFA. Cette 71e édition de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs marquera la 34e saison sous l'appellation "UEFA Champions League". A noter que le groupe The Killers assurera le spectacle d'ouverture. Il apparait déjà aux côtés de David Beckham dans un court-métrage promotionnel intitulé "The Race Begins".

Où aura lieu la finale de la Ligue des champions ? La ville et le stade sont connus

La Puskás Aréna de Budapest accueillera pour la première fois une finale de Ligue des champions. Inauguré en novembre 2019, ce stade national hongrois peut accueillir environ 67 000 spectateurs. Il porte le nom de Ferenc Puskás, légende du football hongrois et ancien joueur du Real Madrid. Situé dans le 14e arrondissement de Budapest, le stade bénéficie d'un accès direct par les transports en commun, à proximité de la gare de Budapest-Keleti.

Qui sera en finale de la Ligue des champions ?

Arsenal a déjà assuré sa place en finale après avoir éliminé l'Atlético de Madrid, le but de Bukayo Saka étant décisif pour une victoire 1-0 après le résultat nul 1-1 du match aller. 20 ans après leur dernière et seule finale de Ligue des champions perdue face au FC Barcelone, les Gunners viseront leur premier titre européen. Leur adversaire sera déterminé à l'issue de la demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le vainqueur de cette double confrontation rejoindra Arsenal à Budapest.