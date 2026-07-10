Couple, origines, choix de nationalité entre l'Espagne et le Maroc... Les secrets de Lamine Yamal

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Le père de Lamine Yamal a été poignardé

Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, a été poignardé en 2024 dans un parking de Mataro à une trentaine de kilomètres de Barcelone. Il s'en est sorti sans dommage.
©  ADIL BENAYACHE/SIPA (publiée le 07/05/2026)

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Florian Gregoire