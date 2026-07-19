Couple, origines, son choix entre l'Espagne et le Maroc, photo avec Messi... Les secrets de Lamine Yamal

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Les origines étrangères de Lamine Yamal, il aurait pu jouer pour 3 pays

Son père, Mounir Nasraoui est un Marocain originaire de Larache. Sa mère, Sheila Ebana, est une Équatoguinéenne originaire de Bata. Mais Lamine Yamal est bien né en Espagne.
©  MATTEO CIAMBELLI/SIPA (publiée le 07/05/2026)

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Florian Gregoire