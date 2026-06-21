Vie privée, choix de nationalité, père... Les secrets de Lamine Yamal
Lors du Noël 2025, pour un budget entre 150 et 800 euros, vous pouviez dîner avec Sheila Ebana, la mère du footballeur Lamine Yamal. "Ne manquez pas l'occasion de rencontrer la mère du meilleur footballeur du monde", peut-on lire sur l'invitation à la "Football Fans Christmas Party" qui se tiendra à Londres à l'occasion d'un évènement qu'elle a organisé au Nobu Hotel London Portman Square
© Michel Euler/AP/SIPA (publiée le 07/05/2026)