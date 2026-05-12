Tchouameni contre Valverde : ce qui s'est passé dans le vestiaire madrilène et les sanctions

Un grave incident entre Tchouaméni et Valverde s'est achevé à l'hôpital il y a quelques jours, fracturant un peu plus le vestiaire.

Le Real Madrid traverse actuellement l'une de ses périodes les plus compliquées en interne. Alors que le club a perdu le titre face à son ennemi juré du FC Barcelone, la situation est devenue explosive en coulisses à tel point que Florentino Perez a convoqué la presse ce mardi 12 mai. Les tensions qui couvaient depuis plusieurs jours dans le vestiaire merengue ont pris une tournure dramatique ce jeudi 7 mai, lors de la séance d'entraînement à Valdebebas.

Les prémices de cette crise remontaient à la veille, durant l'entraînement quotidien, rapporte le journal Marca. Un geste malheureux d'Aurélien Tchouaméni sur Federico Valverde lors d'une opposition, décrit comme involontaire, a mis le feu aux poudres. L'Uruguayen, visiblement irrité, a cherché à riposter immédiatement. Les deux hommes se sont ensuite expliqués verbalement dans le vestiaire après la séance, mais l'incident semblait alors clos. Cette première altercation n'était pourtant que le début d'une escalade qui allait marquer les esprits de la Casa Blanca.

Une bagarre a éclaté entre Tchouaméni et Valverde, qui finit à l'hôpital

Jeudi , dès l'arrivée au centre d'entraînement, l'atmosphère était électrique, rapporte encore Marca. Federico Valverde a refusé ostensiblement de serrer la main de son coéquipier français. Durant la séance, le milieu uruguayen aurait même mis une "balayette" à Tchouaméni lors d'un exercice. Alvaro Arbeloa, présent sur le terrain, a tenté une médiation en plaçant les deux joueurs dans la même équipe pour l'exercice suivant. Loin d'apaiser les tensions, cette initiative n'a fait qu'exacerber les invectives mutuelles entre les deux hommes qui ont continué à s'échanger des mots tout au long de l'entraînement.

La séance d'entraînement terminée, les joueurs sont rentrés dans le vestiaire. C'est là que la situation a complètement dégénéré. Une bagarre a éclaté entre Tchouaméni et Valverde. Plusieurs joueurs ont tenté de séparer les deux protagonistes, créant une véritable échauffourée. Et comme si le chaos de cette altercation ne suffisait pas, un incident grave s'est produit : Federico Valverde est tombé et s'est ouvert la tête. Plus inquiétant encore, selon les informations recueillies par Marca, l'Uruguayen aurait perdu connaissance pendant quelques secondes. Face à la gravité de la situation, le protocole médical d'urgence a été immédiatement déclenché.

Le milieu de terrain a été transporté d'urgence à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. "Un événement bien pire que l'incident de la veille", confie une source interne citée par le journal espagnol. Valverde a dû recevoir plusieurs points de suture pour soigner ce qui est décrit comme "une plaie ouverte importante". Alvaro Arbeloa l'a accompagné à l'hôpital, témoignant de la gravité de la situation. Bien que le geste de Tchouaméni lors de cette altercation ne soit pas jugé volontaire selon plusieurs sources, les conséquences n'en demeurent pas moins dramatiques pour le vestiaire madrilène. Le capitaine madrilène a finalement souffert d'un traumatisme crânien et "devra rester au repos entre 10 et 14 jours"

Tchouaméni et Valverde sanctionnés

Face à cette escalade de violence sans précédent, la direction du Real Madrid a réagi avec fermeté. José Ángel Sánchez, bras droit de Florentino Pérez, s'est rendu en urgence à Valdebebas pour gérer cette crise. Quelques heures plus tard, la sanction du club est tombée et elle est assez légère avec une amende de 500 000 euros.

"Les deux joueurs ont comparu aujourd'hui devant l'enquêteur. Lors de cette apparition, les joueurs ont exprimé leurs profonds regrets pour ce qui s'était passé et se sont présentés leurs excuses mutuelles. Ils ont également présenté leurs excuses au club, à leurs coéquipiers, au staff technique et aux supporters, et tous deux se sont tenus à la disposition du Real Madrid pour accepter toute sanction que le club jugera appropriée."

Tchouaméni a d'ailleurs réagi sur Instagram après l'annonce de la sanction. "Ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement est inacceptable. " Se disant " par-dessus tout désolé de l'image projetée du club ", Tchouaméni a déclaré que "ces incidents, même s'ils peuvent arriver dans n'importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid ".

De la tension accumulée

Cette accumulation de tensions intervient dans un contexte déjà pesant au Real Madrid, à la fin d'une saison décevante. Le cas Kylian Mbappé alimente déjà les débats depuis plusieurs jours. L'attaquant français, blessé depuis fin avril et auteur d'une escapade polémique la semaine dernière, reste incertain pour le Clásico. "Je pense que Mbappé gère son physique depuis un moment afin d'arriver dans les meilleures conditions possibles à la phase finale du Mondial", analyse Antonio Romero sur la Cadena SER. Le journaliste ajoute une mise en garde : "S'il manque ce match, attention à la perception des supporters". Cette gestion de sa blessure et de son absence n'est en tout cas pas du goût de tous dans le vestiaire madrilène et encore moins chez les supporters.

Comme dans le dossier Mbappé, le club a choisi de ne pas commenter officiellement l'incident de ce jeudi. Néanmoins, selon les informations disponibles, le Real Madrid compte bien prendre des mesures disciplinaires. Les deux milieux de terrain devraient faire l'objet de sanctions dans le cadre d'une procédure interne.