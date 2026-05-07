Tchouameni contre Valverde : que s'est-il passé dans le vestiaire du Real ? Après Mbappé, une autre crise ouverte

Nouvelles tensions au Real Madrid après un grave incident entre Tchouaméni et Valverde qui s'est achevé à l'hôpital. Le vestiaire madrilène traverse une période de turbulences sans précédent.

Décidemment, quand tout va mal... Le Real Madrid traverse actuellement l'une de ses périodes les plus compliquées en interne. Alors que le club se prépare pour un Clásico décisif ce dimanche face au FC Barcelone, qui pourrait voir leur ennemi juré être sacré champion d'Espagne, la situation devient explosive en coulisses. Les tensions qui couvaient depuis plusieurs jours dans le vestiaire merengue ont pris une tournure dramatique ce jeudi matin, lors de la séance d'entraînement à Valdebebas.

Les prémices de cette crise remontent à mercredi, durant l'entraînement quotidien, rapporte le journal Marca. Un geste malheureux d'Aurélien Tchouaméni sur Federico Valverde lors d'une opposition, décrit comme involontaire, a mis le feu aux poudres. L'Uruguayen, visiblement irrité, a cherché à riposter immédiatement. Les deux hommes se sont ensuite expliqués verbalement dans le vestiaire après la séance, mais l'incident semblait alors clos. Cette première altercation n'était pourtant que le début d'une escalade qui allait marquer les esprits de la Casa Blanca.

Une bagarre a éclaté entre Tchouaméni et Valverde, qui finit à l'hôpital

Ce jeudi matin, dès l'arrivée au centre d'entraînement, l'atmosphère était électrique, rapporte encore Marca. Federico Valverde a refusé ostensiblement de serrer la main de son coéquipier français. Durant la séance, le milieu uruguayen aurait même mis une "balayette" à Tchouaméni lors d'un exercice. Alvaro Arbeloa, présent sur le terrain, a tenté une médiation en plaçant les deux joueurs dans la même équipe pour l'exercice suivant. Loin d'apaiser les tensions, cette initiative n'a fait qu'exacerber les invectives mutuelles entre les deux hommes qui ont continué à s'échanger des mots tout au long de l'entraînement.

La séance d'entraînement dterminée, les joueurs sont rentrés dans le vestiaire. C'est là que la situation a complètement dégénéré. Une bagarre a éclaté entre Tchouaméni et Valverde. Plusieurs joueurs ont tenté de séparer les deux protagonistes, créant une véritable échauffourée. Et comme si le chaos de cette altercation ne suffisait pas, un incident grave s'est produit : Federico Valverde est tombé et s'est ouvert la tête. Plus inquiétant encore, selon les informations recueillies par Marca, l'Uruguayen aurait perdu connaissance pendant quelques secondes. Face à la gravité de la situation, le protocole médical d'urgence a été immédiatement déclenché.

Le milieu de terrain a été transporté d'urgence à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. "Un événement bien pire que l'incident de la veille", confie une source interne citée par le journal espagnol. Valverde a dû recevoir plusieurs points de suture pour soigner ce qui est décrit comme "une plaie ouverte importante". Alvaro Arbeloa l'a accompagné à l'hôpital, témoignant de la gravité de la situation. Bien que le geste de Tchouaméni lors de cette altercation ne soit pas jugé volontaire selon plusieurs sources, les conséquences n'en demeurent pas moins dramatiques pour le vestiaire madrilène.

Tchouaméni et Valverde bientôt sanctionnés ?

Face à cette escalade de violence sans précédent, la direction du Real Madrid a réagi avec fermeté. José Ángel Sánchez, bras droit de Florentino Pérez, s'est rendu en urgence à Valdebebas pour gérer cette crise. Une mesure exceptionnelle a été prise : interdiction absolue pour les joueurs de quitter le centre d'entraînement. "Pendant de longues heures, aucun véhicule n'a franchi les grilles de Valdebebas", rapporte la presse espagnole. Cette mise sous cloche visait à verrouiller toute communication externe et à confronter le groupe à ses responsabilités collectives face à cette fracture interne.

Cette accumulation de tensions intervient dans un contexte déjà pesant au Real Madrid, à la fin d'une saison décevante. Le cas Kylian Mbappé alimente déjà les débats depuis plusieurs jours. L'attaquant français, blessé depuis fin avril et auteur d'une escapade polémique la semaine dernière, reste incertain pour le Clásico. "Je pense que Mbappé gère son physique depuis un moment afin d'arriver dans les meilleures conditions possibles à la phase finale du Mondial", analyse Antonio Romero sur la Cadena SER. Le journaliste ajoute une mise en garde : "S'il manque ce match, attention à la perception des supporters". Cette gestion de sa blessure et de son absence n'est en tout cas pas du goût de tous dans le vestiaire madrilène et encore moins chez les supporters.

Comme dans le dossier Mbappé, le club a choisi de ne pas commenter officiellement l'incident de ce jeudi. Néanmoins, selon les informations disponibles, le Real Madrid compte bien prendre des mesures disciplinaires. Les deux milieux de terrain devraient faire l'objet de sanctions dans le cadre d'une procédure interne.