DIRECT. PSG - Brest : Doué délivre le Parc, suivez le match

Nassim Beneddra

DIRECT. PSG - Brest : Doué délivre le Parc, suivez le match Malgré une large domination, le PSG n'a pas réussi à prendre le dessus sur Brest lors de la première mi-temps de cette rencontre de la 33ème journée de L1. Tout reste ouvert et c'est Lens qui peut s'en réjouir.

Score PSG
PSG
1 : 0
Score Brest
Brest
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23:02 - LE PSG SERA CHAMPION DE FRANCE

Difficile vainqueur du Stade Brestois après un but tardif de Désiré Doué (82e), le PSG peut fêter son 14ème titre de champion de France, même si mathématiquement il reste une chance infime que Lens renverse le destin. Bravo aux Parisiens

22:59 - 90+4' - Centre contré

Ousmane Dembelé essaye de trouver un partenaire dans la surface mais son centre est contré par Ebimbé qui dévie en corner

22:55 - 90+1' - 7 minutes du temps additionnel

7 minutes de plus dans cette seconde période entre le PSG et Brest, le match est loin d'être fini

22:53 - Le but de Doué (vidéo)

Revivez en images le très beau but de Désiré Doué

22:52 - 87' - Changements brestois

Baldé et Makalou font leur apparitions à la place de Del Castillo et Tousart

22:49 - 84' - Magnetti sollicite Marin

Enfin un bon tir cadré du côté de Brest, il est l'oeuvre de Hugo Magnetti. Le ballon est repoussé difficilement par Marin

22:47 - 82' - DOUE LIBÈRE LE PSG (1-0)

Quelle délivrance pour le PSG ! Après pluisieurs frappes contrées sur l'action, Désiré Doué hérite du ballon, réussit deux crochets et délenche une frappe à ras de terre. Coudert est trop court , 1-0 pour le PSG

22:45 - 81' - l'arbitre annihile une action de but

Passe de Del Castillo en profondeur vers Ebimbé, Mr. Brisard dévie de peu le ballon mais se sent obligé d'arrêter le jeu

22:41 - 76' - Frappe au dessus

Après un grand travail d'aspiration de Dro Fernandez puis Mayulu, Joao Neves tente une frappe du pointu mais le ballon passe de peu au dessus du cadre des buts Brestois

22:37 - 72' - Brest tient bon

Même si les joueurs d'Eric Roy subissent et ont un mal fou à conserver le ballon, ils font preuve d'une grosse abnégation et parviennent à tenir face à un PSG beaucou plus menaçant qu'en première période

22:35 - 70' - Barcola remplacé

Luis Enrique fait entrer Joao Neves à la place de Bradley Barcola pour les vingt dernières minutes de jeu

22:33 - 68' - TRANSVERSALE POUR MAYULU

Frappe brossée de Mayulu de vingt mètres, la frappe est pure et heurte la transversale. Quelle grosse occasion pour le PSG !

22:31 - 67' - Doumbia laisse sa place

Le milieu de terrain Malien laisse sa place à Leabeau Lascary

22:28 - 64' - Débordement de Kvaratskhelia

Le Géorgien trouve beaucoup d'espaces devant lui et s'engouffre dans le camp adverse avant de centrer dans l'axe mais la défense Brestoise, vigilante, écarte le danger

22:26 - 61' - Double changement pour le PSG

Dembelé et Kvaratskhelia font leur apparition sur le terrain à la place de Gonçalo Ramos et Fabian Ruiz

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Le Paris Saint Germain accueille Brest ce dimanche 10 mai au Parc des Princes lors de la 33ème journée de Ligue 1. Une rencontre diffusée exclusivement sur la chaîne Ligue 1 Plus