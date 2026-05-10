DIRECT. PSG - Brest : Doué délivre le Parc, suivez le match

Malgré une large domination, le PSG n'a pas réussi à prendre le dessus sur Brest lors de la première mi-temps de cette rencontre de la 33ème journée de L1. Tout reste ouvert et c'est Lens qui peut s'en réjouir.

PSG 1 : 0 Brest

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23:02 - LE PSG SERA CHAMPION DE FRANCE Difficile vainqueur du Stade Brestois après un but tardif de Désiré Doué (82e), le PSG peut fêter son 14ème titre de champion de France, même si mathématiquement il reste une chance infime que Lens renverse le destin. Bravo aux Parisiens 22:59 - 90+4' - Centre contré Ousmane Dembelé essaye de trouver un partenaire dans la surface mais son centre est contré par Ebimbé qui dévie en corner 22:55 - 90+1' - 7 minutes du temps additionnel 7 minutes de plus dans cette seconde période entre le PSG et Brest, le match est loin d'être fini 22:53 - Le but de Doué (vidéo) Revivez en images le très beau but de Désiré Doué 22:52 - 87' - Changements brestois Baldé et Makalou font leur apparitions à la place de Del Castillo et Tousart 22:49 - 84' - Magnetti sollicite Marin Enfin un bon tir cadré du côté de Brest, il est l'oeuvre de Hugo Magnetti. Le ballon est repoussé difficilement par Marin 22:47 - 82' - DOUE LIBÈRE LE PSG (1-0) Quelle délivrance pour le PSG ! Après pluisieurs frappes contrées sur l'action, Désiré Doué hérite du ballon, réussit deux crochets et délenche une frappe à ras de terre. Coudert est trop court , 1-0 pour le PSG 22:45 - 81' - l'arbitre annihile une action de but Passe de Del Castillo en profondeur vers Ebimbé, Mr. Brisard dévie de peu le ballon mais se sent obligé d'arrêter le jeu 22:41 - 76' - Frappe au dessus Après un grand travail d'aspiration de Dro Fernandez puis Mayulu, Joao Neves tente une frappe du pointu mais le ballon passe de peu au dessus du cadre des buts Brestois 22:37 - 72' - Brest tient bon Même si les joueurs d'Eric Roy subissent et ont un mal fou à conserver le ballon, ils font preuve d'une grosse abnégation et parviennent à tenir face à un PSG beaucou plus menaçant qu'en première période 22:35 - 70' - Barcola remplacé Luis Enrique fait entrer Joao Neves à la place de Bradley Barcola pour les vingt dernières minutes de jeu 22:33 - 68' - TRANSVERSALE POUR MAYULU Frappe brossée de Mayulu de vingt mètres, la frappe est pure et heurte la transversale. Quelle grosse occasion pour le PSG ! 22:31 - 67' - Doumbia laisse sa place Le milieu de terrain Malien laisse sa place à Leabeau Lascary 22:28 - 64' - Débordement de Kvaratskhelia Le Géorgien trouve beaucoup d'espaces devant lui et s'engouffre dans le camp adverse avant de centrer dans l'axe mais la défense Brestoise, vigilante, écarte le danger 22:26 - 61' - Double changement pour le PSG Dembelé et Kvaratskhelia font leur apparition sur le terrain à la place de Gonçalo Ramos et Fabian Ruiz LIRE PLUS

Le Paris Saint Germain accueille Brest ce dimanche 10 mai au Parc des Princes lors de la 33ème journée de Ligue 1. Une rencontre diffusée exclusivement sur la chaîne Ligue 1 Plus