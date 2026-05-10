DIRECT. PSG - Brest : Doué délivre le Parc, suivez le match
Malgré une large domination, le PSG n'a pas réussi à prendre le dessus sur Brest lors de la première mi-temps de cette rencontre de la 33ème journée de L1. Tout reste ouvert et c'est Lens qui peut s'en réjouir.
23:02 - LE PSG SERA CHAMPION DE FRANCE
Difficile vainqueur du Stade Brestois après un but tardif de Désiré Doué (82e), le PSG peut fêter son 14ème titre de champion de France, même si mathématiquement il reste une chance infime que Lens renverse le destin. Bravo aux Parisiens
22:59 - 90+4' - Centre contré
Ousmane Dembelé essaye de trouver un partenaire dans la surface mais son centre est contré par Ebimbé qui dévie en corner
22:55 - 90+1' - 7 minutes du temps additionnel
7 minutes de plus dans cette seconde période entre le PSG et Brest, le match est loin d'être fini
22:53 - Le but de Doué (vidéo)
Revivez en images le très beau but de Désiré Doué
Paris fait un grand pas vers le titre ????— L1+ (@ligue1plus) May 10, 2026
C'est ????????́????????????????́ ????????????????́ qui délivre tout le Parc ! #PSGSB29 pic.twitter.com/8iplCX4zaY
22:52 - 87' - Changements brestois
Baldé et Makalou font leur apparitions à la place de Del Castillo et Tousart
22:49 - 84' - Magnetti sollicite Marin
Enfin un bon tir cadré du côté de Brest, il est l'oeuvre de Hugo Magnetti. Le ballon est repoussé difficilement par Marin
22:47 - 82' - DOUE LIBÈRE LE PSG (1-0)
Quelle délivrance pour le PSG ! Après pluisieurs frappes contrées sur l'action, Désiré Doué hérite du ballon, réussit deux crochets et délenche une frappe à ras de terre. Coudert est trop court , 1-0 pour le PSG
22:45 - 81' - l'arbitre annihile une action de but
Passe de Del Castillo en profondeur vers Ebimbé, Mr. Brisard dévie de peu le ballon mais se sent obligé d'arrêter le jeu
22:41 - 76' - Frappe au dessus
Après un grand travail d'aspiration de Dro Fernandez puis Mayulu, Joao Neves tente une frappe du pointu mais le ballon passe de peu au dessus du cadre des buts Brestois
22:37 - 72' - Brest tient bon
Même si les joueurs d'Eric Roy subissent et ont un mal fou à conserver le ballon, ils font preuve d'une grosse abnégation et parviennent à tenir face à un PSG beaucou plus menaçant qu'en première période
22:35 - 70' - Barcola remplacé
Luis Enrique fait entrer Joao Neves à la place de Bradley Barcola pour les vingt dernières minutes de jeu
22:33 - 68' - TRANSVERSALE POUR MAYULU
Frappe brossée de Mayulu de vingt mètres, la frappe est pure et heurte la transversale. Quelle grosse occasion pour le PSG !
22:28 - 64' - Débordement de Kvaratskhelia
Le Géorgien trouve beaucoup d'espaces devant lui et s'engouffre dans le camp adverse avant de centrer dans l'axe mais la défense Brestoise, vigilante, écarte le danger
22:26 - 61' - Double changement pour le PSG
Dembelé et Kvaratskhelia font leur apparition sur le terrain à la place de Gonçalo Ramos et Fabian Ruiz
Le Paris Saint Germain accueille Brest ce dimanche 10 mai au Parc des Princes lors de la 33ème journée de Ligue 1. Une rencontre diffusée exclusivement sur la chaîne Ligue 1 Plus