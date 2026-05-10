PSG - Brest : un onze parisien encore largement remanié
Le PSG n'a toujours pas assuré son titre de champion de France. La réception de Brest ce dimanche 10 mai représente une occasion rêvée de s'approcher du 14ème titre national mais plusieurs cadres parisiens sont indisponibles.
15:00 - Luis Enrique encense Zaïre-Emery
Interrogé hier en conférence de presse sur son milieu de terrain, Luis Enrique a déclaré " Il peut jouer partout, c’est incroyable. C’est un vrai exemple. Il joue partout, tout le temps, même blessé… Quel niveau ! Où qu’il soit sur le terrain, il est important pour l’équipe", visiblement admiratif de la maturité du milieu parisien. Luis Enrique a également tenu à mettre en avant l’attitude d’Dayot Upamecano et d’Ousmane Dembélé après leur accolade d’après-match : « Il faut montrer aux jeunes joueurs qu’il faut savoir perdre. »
14:00 - Le nouveau maillot du PSG
Plutôt sobre et classique le maillot du PSG pour la saison prochaine a été dévoilé hier.
Le nouveau maillot est sorti.— Archives #PSG (@MaillotsPSG) May 9, 2026
❤️ :
- c’est un Hechter
- le sponsor s’adapte au design et non l’inverse
- le flocage des noms de joueur façon 96
???? :
- l’abandon du bleu foncé originel
???? :
- la largeur des bandes blanches qui font penser à des bretelles.
Quel est votre avis ? pic.twitter.com/oftWi0qolz
13:00 - "Il y aura des Titis c'est sûr "
Face à la longue liste d'absences pour ce match contre Brest, Luis Enrique a confirmé hier en conférence de presse qu'il donnera sa chance aux jeunes du centre de formation "Il y aura des Titis, c’est sûr ! Et j’espère qu’aucune erreur ne sera critiquée comme celle de Pierre (Mounguengue) la semaine dernière. On en a parlé, c’était catastrophique, mais aucun joueur présent dans le point médical n’a quelque chose de grave. C’est simplement la conséquence du niveau d’intensité que l’on vient d’affronter. Rien de grave." Le coach espagnol doit aussi gérer l'état de forme des joueurs pour arriver en finale contre Arsenal en état optimal "On a encore besoin de trois points dimanche, et après on verra quel scénario suivre. C’est vrai que la finale de Ligue des champions est le plus important et que, pour être prêt, il faut avoir des minutes en compétition. Mais la compétition présente aussi des risques. Il faut encore analyser le « Tetris » et voir de combien de minutes chaque joueur a besoin pour arriver dans une condition positive."
12:00 - Plusieurs absents du côté de PSG
Le Paris Saint-Germain devra composer avec une infirmerie bien remplie pour la réception du Stade Brestois ce dimanche en Ligue 1. Déjà privé d’Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou, le club parisien enregistre trois nouvelles absences importantes. Touché au dos, Warren Zaïre-Emery manquera ainsi son premier match de la saison et restera en soins durant les prochains jours. En défense, Willian Pacho et Nuno Mendes, tous deux blessés à la cuisse droite, ne seront également pas disponibles. Ces forfaits devraient pousser Luis Enrique à effectuer une large rotation d’effectif à l’approche de la finale de Ligue des champions de l'UEFA face à Arsenal, prévue le 30 mai.
La compo probable parisienne est comme suit : Marin - Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Lee, Ruiz, Dro - Mbaye, Ramos, Barcola
Le Paris Saint Germain accueille Brest ce dimanche 10 mai au Parc des Princes lors de la 33ème journée de Ligue 1. Une rencontre diffusée exclusivement sur la chaîne Ligue 1 Plus