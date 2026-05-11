Didier Deschamps dévoile déjà une première liste pour la Coupe du monde, des noms importants

Le sélectionneur de l'équipe de France doit soumettre une première liste ce 11 mai.

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde est très attendue. Elle interviendra ce jeudi 14 mai au JT de 20h de TF1 comme le veut la tradition depuis plusieurs années. Mais en attendant cette date et ce groupe de 23 à 26 joueurs composé de trois gardiens, Didier Deschamps dévoile des premiers noms pour la Fifa ce lundi 11 mai.

Toutes les nations qualifiées ont l'obligation de soumettre une liste préliminaire de 35 à 55 joueurs, dont cinq gardiens de but pour la Coupe du monde 2026. Une liste et des noms importants car même si d'autres joueurs peuvent être appelés, les jeux sont quasiment faits à ce moment.

Si l'annonce en direct se fera donc le 14 mai, c'est seulement du 25 mai au 1er juin que les équipes doivent soumettre une liste définitive de 23 à 26 joueurs. Notons toutefois que si un joueur convoqué souffre d'une maladie grave ou d'une blessure, les équipes peuvent le remplacer jusqu'à 24 heures avant leur premier match du tournoi. La France en avait fait l'expérience lors du dernier Mondial avec Benzema et Nkunku.

La liste de Didier Deschamps ne devrait pas comporter de grosses surprises... Les incertitudes concernent notamment le poste de 3e gardien avec un Lucas Chevalier qui est incertain en raison de son manque de temps jeu, mais également en attaque avec l'absence d'Ekitike, remplacé peut être par Kolo Muani ou la surprise Esteban Lepaul, potentiel meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1.