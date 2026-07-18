Parents, des proches célèbres, un évènement tragique... Les secrets de Didier Deschamps

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La naissance de Didier Deschamps a surpris son père

Il est né le 15 octobre 1968 pendant les Jeux de Mexico, un peu contre toute attente, alors que son père était parti chasser. 
©  CHRISTOPHE SAIDI/SIPA (publiée le 11/05/2026)

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Florian Gregoire