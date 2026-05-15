Liste Deschamps : ''Il a le droit de m'en vouloir'', des noms surprises pour la Coupe du monde 2026

Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs pour la Coupe du monde 2026 ce jeudi 14 mai sur le plateau du 20h de TF1.

L'essentiel

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00:00 - Le PSG, l'OL et Sochaux bien représentés Parmi les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, les centres de formation les plus représentés sont : Paris Saint-Germain : Mike Maignan, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery

Olympique Lyonnais : Bradley Barcola, Rayan Cherki et Malo Gusto

Sochaux : Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Marcus Thuram

AS Monaco : Maghnes Akliouche et Kylian Mbappé

Atlético de Madrid : Lucas Hernandez et Théo Hernandez

Bordeaux : Jules Koundé et Aurélien Tchouameni

Stade Rennais : Ousmane Dembélé et Désiré Doué

US Boulogne : N’Golo Kanté

Chelsea : Michael Olise

Le Havre : Brice Samba

Lille : Lucas Digne

Saint-Étienne : William Saliba

Strasbourg : Robin Risser

Toulouse : Manu Koné

Valenciennes : Dayot Upamecano

Aucun centre de formation d’une équipe professionnelle : Jean-Philippe Mateta

14/05/26 - 23:40 - Les Français voulaient voir Griezmann ! D'après un sondage du cabinet Odoxa publié le 9 mai, 7 Français sur 10 auraient voulu voir Didier Deschamps prononcer le nom d'Antoine Griezmann ce soir. Après avoir annoncé sa retraite internationale le 30 septembre 2024, "Grizou" ne fera pas son retour avec les Bleus comme l'avait fait Zinédine Zidane lors de la Coupe du monde 2006.

14/05/26 - 23:20 - "À la conquête de l'Amérique" Sur son compte X, Emmanuel Macron a repris la vidéo de la liste de Didier Deschamps publié par l'équipe de France en ajoutant "À la conquête de l'Amérique. Avec nos Bleus !"

14/05/26 - 23:00 - Tolisso absent, pourquoi il pouvait y croire ? Corentin Tolisso ne disputera pas de deuxième Coupe du monde après 2018. Auteur d'une excellente saison avec l'Olympique lyonnais où il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives, le milieu pouvait frapper à la porte de l'équipe de France, lui qui n'a plus été sélectionné depuis l'Euro 2021. En mars dernier, le capitaine de l'OL déclarait pourtant son envie de rejoindre les Bleus : "Je sais que ça passe par des bonnes performances avec mon club. Je sais aussi que mon club doit gagner, doit faire des bons résultats pour espérer y être. Mais ça ne m’empêche pas d’y croire. En tout cas, je fais tout pour y être, c’est une certitude. Mais si je n’y suis pas, une chose est sûre: j’aurai zéro regret. (…) À la fin, on verra bien les choix qui sont faits tout simplement".

14/05/26 - 22:40 - "Un rêve de gosse" Sélectionné par Didier Deschamps, Brice Samba a partagé sa joie sur ses réseaux sociaux :

14/05/26 - 22:20 - Première Coupe du monde pour 13 joueurs ! Maxence Lacroix, Malo Gusto, Maghnes Akliouche, Manu Koné, Bradley Barcola, Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba, Warren Zaïre-Emery, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki et Jean-Philippe Mateta vivront leur première Coupe du monde cet été.

14/05/26 - 22:00 - Les grands absents de la liste ! Ce soir, Didier Deschamps a donné la liste des 26 joueurs qui représenteront la France à la Coupe du monde cet été. Parmi les grands absents, on retrouve notamment Lucas Chevalier, Alphonse Aréola, Wesley Fofana, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Khéphren Thuram, Corentin Tolisso, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku et Florian Thauvin.

14/05/26 - 21:58 - La conférence de presse est terminée ! Didier Deschamps vient de répondre à la dernière question de la conférence de presse.

14/05/26 - 21:56 - "C'est le haut-niveau" "Les émotions et les résultats sont liés, même si les résultats sont plus importants. Il y a une attente. On a fait une dernière compétition où on a été éliminé par l'Espagne en demi-finale. On a des joueurs sur le plan offensif, très diminués qui n'étaient pas au maximum. On n'aurait pu faire mieux et aussi pire, ce qui nous a empêché sur cet Euro, d'avoir une expression collective. La condition de beaucoup trop de nombreux joueurs offensifs ne nous a permis d'être plus dangereux, même si on a atteint une demi-finale. C'est quoi l'objectif ? Demandez au président même s'il vous dira 'faites au mieux, ça me satisfera'. On va tout faire avec de l'ambition mais aussi de l'humilité parce que c'est le haut-niveau".

14/05/26 - 21:51 - "C'est un profil différent qui donne une option" Au sujet de Jean-Philippe Mateta : "C'est un avant-centre de surface avec une très bonne efficacité. Il est venu trois fois, il a mis deux buts. Il a un très bon jeu de tête. C'est un attaquant de surface qui a la capacité de se déplacer. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller près de la ligne de touche. C'est un profil différent qui donne une option qui peut être utile aussi".

14/05/26 - 21:50 - "L'équipe de France est représentative de la population française" "L'équipe de France est représentative de la population française avec des territoires d'outre-mer, d'origine africaine. Tout ce que l'on peut retrouver dans la population quotidienne en France. C'est ça qui est important"

14/05/26 - 21:46 - "Je sais qu'il y a une attente" "On a un potentiel offensif. Les neuf attaquants ne vont pas jouer. Il faudra répartir le temps de jeu. Celui qui joue une heure et celui qui rentre, il faudra faire ce qu'il faut aussi. C'est bien d'être premiers au classement FIFA mais il n'y a pas de souci de faire partie des favoris. Est-ce que l'on est plus favori que l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine ou le Maroc ? Je sais qu'il y a une attente. On a du costaud sur les trois premiers matchs. C'est de ma faute et des joueurs d'avoir créer cette attente. Le haut-niveau est impitoyable. On va éviter de prendre quelques gifles. On a des adversaires, je respecte l'Irak mais le Sénégal et la Norvège qui sont de très belles équipes".

14/05/26 - 21:45 - "Quand Mbappé parle sur le terrain, c'est là où il est parfait" "Quand il parle sur le terrain, c'est là où il est parfait. Je ne vais pas juger les joueurs. Il y a une liberté d'expression, pour vous, et pour mes joueurs. Je ne vais pas leur dire de pas parler. Ils savent qu'il y a des sujets sensibles. Mais si ils parlent pas, on se demande pourquoi. Et si ils parlent, on se demande pourquoi il a parlé... Kylian, c'est un footballeur mais aussi un citoyen. Moi, je ne parlerai pas (de ces sujets) parce que j'estime que... Mais ils sont pas obligés de faire comme moi. Je les juge pas. Il n'y a pas de cas à gérer par rapport à Kylian. Il ya une spécificité et une obligation médiatique (à la Coupe du monde)... C'est wow. Moi ça va. Vous ne l'aurez pas à chaque fois. Nous, en jouant deux fois à 15 heures. J'amènerai un joueur à chaque fois à la veille de match. Kylian ou d'autres. L'important c'est d'avoir Kylian bien sur le terrain".

14/05/26 - 21:42 - "Ça demande un accompagnement de notre part" "Il ne faut surtout pas avoir de la crispation. C'est la conclusion d'une belle saison. Je prends Michael Olise, les premiers matchs étaient compliqués et je lui en ai parlé. Parfois, ça prend plus de temps. Les joueurs sont habitués et prêts à ça. C'est une expérience aussi. Il ne faut pas que des débutants. C'est une question de maturité. Il y a des joueurs qui peuvent être matures à 20 ans et d'autres à 30 ans. Après, c'est la gestion du côté émotionnel. Je peux vous assurer qu'à travers les nombreux joueurs, on peut être surpris des joueurs décontractés ou d'autres joueurs plus réservés qui l'évènement le libère. Il y a toujours une incertitude par rapport à l'émotionnel et à l'importance du match. Il n'y a rien au-dessus de la Coupe du monde. Ça demande un accompagnement de notre part mais aussi des joueurs qui prennent un peu plus la parole, des leaders expressifs sur et en dehors du terrain. Il y a des différences de leadership. Il faut avoir un amalgame entre les moins et les plus expérimentés pour faire un groupe compétitif".

14/05/26 - 21:35 - "J'ai des choix à faire" "Malgré tout, j'en avais pris 26 en mars. Ça amène plus de sécurité mais plus de complication dans la gestion. Dans les statistiques, il y a 3 joueurs qui ne jouent pas à 23 joueurs. À 26, ça ne va pas diminuer. Évidemment, ça fait plus de joueurs. Ça va nous demander plus d'attention puisque les joueurs qui ne jouent pas, sont heureux aujourd'hui mais ils ont tous envie de jouer. Il y en aura qui ne joueront pas forcément. La compétition a changé. Il y a 16 équipes de plus, il y a un match en plus. Les conditions sont particulières avec les températures, même s'il y a six jours entre le 1er et le 2e match. Corentin Tolisso fait une très belle saison. Ce n'est pas parce qu'il est Lyonnais ou que Florian Thauvin est lensois que je ne vais pas le prendre. Je ne suis pas là dedans. Je crois que Lyon est le deuxième club où j'ai sélectionné le plus de joueurs. Il fait une très belle saison. Je l'ai entendu parler et je l'ai vu jouer en pointe haute voir en attaquant. Le fait d'avoir cinq milieux de terrain, c'est compliqué parce qu'ils sont indiscutables. Avoir six milieux, il y aurait eu une possibilité de plus. C'est toujours des belles histoires comme Florian Thauvin sera très déçu. Ce sont des joueurs qui ont un passé. L'expérience est importante. Un statut ou pas aussi. Avoir un joueur qui a eu un statut et accepté un nouveau statut, je fais une exception parce qu'il est unique : c'est N'Golo Kanté. Que Corentin Tolisso soit très déçu, je le comprend. J'ai des choix à faire".

14/05/26 - 21:30 - "Il y a besoin d'un équilibre" "Sur le déséquilibre offensif? A la dernière Coupe du monde, on jouait avec 4 joueurs offensifs, Griezmann avec trois attaquants. L'objectif est le même. Je sais que sur une compo, des possibles titulaires ne vont pas commencer... Il y a besoin d'un équilibre, mais je veux créer des problèmes à l'adversaire, être efficace. Le haut niveau, ça demande aussi d'être solide défensivement quand on a pas le ballon".

14/05/26 - 21:29 - "Je ne peux pas être à la place de Luis Enrique" "Lucas Chevalier est blessé. S'il n'avait pas été blessé, il aurait jouer mais je ne peux pas être à la place de Luis Enrique. Est-ce que ça aurait changé la donne ? Je vous l'ai dis, c'est le critère sportif. S'il a du temps de jeu, c'est mieux".

14/05/26 - 21:26 - "Les joueurs doivent se tenir prêts" "Comme tous sélectionneur, on avait la possibilité de prendre entre 35 et 55 pré-sélectionnés. Tout ceux qui ne sont pas sélectionnés ce soir doivent se tenir prêts par rapport aux deadlines de la FIFA. Je pourrais prendre 7-8 réservistes mais il reste des matchs à jouer et je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Pour les joueurs de champ, c'est jusqu'au 15 juin au soir que je peux être amené à changer ma liste".

14/05/26 - 21:24 - "Dembélé est un élément important" "Gardien de but. Ousmane a du digérer tout ce qu'il a eu : soucis physiques, gestion des matchs. Dans la dernière ligne droite, il est là. Il était là au mois de mars. C'est le Ballon d'Or. De par ce qu'il fait, il aura un rôle important avec les Bleus. Au départ, il est toujours avant-centre mais il a une liberté comme avec l'équipe de France. Le dernier match face au Bayern, il était à droite. Pour les joueurs offensifs, c'est important d'avoir de la liberté et des automatismes pour développer une relation technique. Ousmane et le PSG ont une efficacité telle qu'à chaque fois, ils punissent. Évidemment, Ousmane Dembélé est un élément important pour nous".

14/05/26 - 21:20 - "Zaïre-Emery peut être une option comme arrière latéral" "Warren Zaïre-Emery peut aussi être une option comme arrière latéral. Il a été amené à le faire et à bien le faire avec le PSG, même s'il n'est pas toujours arrière latéral dans la manière dont joue le PSG".

14/05/26 - 21:19 - "Maxence a été performant" "Maxence Lacroix a été très bon, même s'il a été appelé suite au forfait de William Saliba. Il a été performant. Il peut jouer axe droit et axe gauche. L'important est d'avoir trois options à chaque poste et d'avoir une sécurité supplémentaire derrière. La liste est officielle mais elle ne sera officialisée à la FIFA que lundi à 18h. Il reste aussi la finale de la Ligue des champions, la finale pour Crystal Palace avec Jean-Philippe et Maxence. Dans les attaquants, il y a aussi des milieux offensifs. J'ai une pensée pour Hugo Ekitiké. Son malheur fait le bonheur d'autres joueurs. Avec cette liste, des profils et des options différentes, ça nous donne des options que l'on peut avoir besoin à un moment".

14/05/26 - 21:15 - "Il fait une très belle saison" "Robin est jeune, bien évidemment. Il a déjà une histoire avec nous parce qu'il a eu le bonheur de venir quelques fois avec nous pour les entraînements. Il fait une très belle saison. Bien évidemment qu'il y a un critère sportif. Ça peut arriver que certains joueurs aient un coup de mou au mois de mars mais ils ont été appelés. Je l'ai fait avec Lucas Chevalier".

14/05/26 - 21:13 - "L'équipe de France est au-dessus de tout" "J'ai bien conscience que certains moments ont été les derniers. C'était une émotion particulière. J'ai l'habitude de cacher mes émotions. Je le vis bien. Nous le vivons bien. L'équipe de France est au-dessus de tout. Il y a ce qui a été fait, plutôt bien fait, autrement nous ne serions pas là après 14 ans. Toute notre énergie est focalisée sur la Coupe du monde. Il y a eu des décisions importantes à prendre".

14/05/26 - 21:11 - Début de la conférence La conférence de presse de Didier Deschamps débute.