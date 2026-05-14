Liste Deschamps : déjà des révélations, sa liste des joueurs pour la Coupe du monde pas "officielle"
Didier Deschamps va dévoiler sa liste de 23 ou 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026 ce jeudi 14 mai sur le plateau du 20h de TF1.
- Didier Deschamps dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026 lors du journal de 20h de TF1 ce jeudi 14 mai. Un groupe de 23 à 26 joueurs est attendu. Une liste avec "deux trois situations" pas encore tranchées selon ses révélations lors des trophées de l'UNFP lundi 11 mai. "Il y a toujours deux-trois situations qui m’amènent à réflexion. Il reste des matchs, on ne sait jamais ce qui peut se passer..."
- Mais attention, la liste définitive de Didier Deschamps n'est pas vraiment pour ce jeudi... Le sélectionneur de l'équipe de France a encore du temps pour modifier cette dernière car il devra donner cette dernière entre le 25 mai et le 1er juin selon la Fifa. Alors oui, Didier Deschamps ne fera pas de révolution d'ici cette date, mais ce règlement lui permet tout de même d'ajuster son groupe en fonction des derniers matchs comme la finale de la Ligue des champions... Une éventuelle blessure, que l'on ne souhaite pas, pourrait tout modifier. Cette situation lui permet aussi de modifier sa liste jusqu'à 24h avant le début du tournoi.
- Dans l'ensemble, la liste de Didier Deschamps ne devrait pas comporter de grosses surprises. Les principales incertitudes concernent le poste de 3e gardien avec un Lucas Chevalier, disparu des radars depuis plusieurs mois avec le PSG et qui pourrait laisser sa place à Robin Risser (Lens) selon les révélations de RMC Sport.
11:30 - Qui pour remplacer Ekitiké ?
Avec le forfait d’Hugo Ekitiké à la suite d'une rupture d'une tendon d'Achille lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, une place se libère dans l'attaque des Bleus. Prêté à Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani est en ballotage favorable. Jean-Philippe Mateta, qui a un profil différent est également pressenti.
11:00 - Risser, Aréola ou Chevalier ?
Lucas Chevalier pourrait être le grand perdant de cette liste pour la Coupe du monde 2026 ! Doublé par Matvey Safonov au Paris Saint-Germain, le gardien n'a plus disputé de match officiel depuis le 23 janvier et un déplacement à Auxerre (0-1) lors de la 19e journée de Ligue 1. Rétrogradé au poste de troisième gardien chez les Bleus en mars, il pourrait être menacé par le retour d'Alphonse Aréola, ou les jeunes gardiens Robin Risser (Lens) et Jean Butez (Côme). Dans ce sprint final, le titre de meilleur gardien de Ligue 1 décerné à Risser pourrait joué en sa faveur.
10:30 - La structure de la liste pas encore définie
Si certains joueurs sont déjà assurés d'être dans l'avion pour traverser l'océan Atlantique, certains joueurs sont encore en ballotage et Didier Deschamps pourrait faire des choix forts dans sa liste. Le poste de troisième gardien est notamment incertain mais également la structure de la liste comme l'expliquait nos confrères de L'Équipe. Le staff doit encore décider pour les défenseurs (8 ou 9 joueurs), les milieux (5 ou 6 joueurs) et les attaquants (8 ou 9 joueurs).
10:00 - Des joueurs assurés d'être sélectionnés ?
Didier Deschamps ne s'en est jamais caché. Il a un noyau dur sur lequel il compte pour ce Mondial, à commencer par le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid devrait être épaulé par Ousmane Dembélé, Michael Olise ou encore des habitués des dernières listes comme Rayan Cherki, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram et Maghnès Akliouche. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Manu Koné et Warren Zaïre-Emery sont également quasi assurés de leur sélection, tout comme les inoxydables Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Jules Koundé et Lucas Hernandez en défense ou Mike Maignan et Brice Samba dans les cages.
09:30 - Une liste déjà finalisée ?
Ce jeudi soir, Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs qui vont représenter l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet). Si la liste est très attendue, le sélectionneur a déjà quasiment bouclé sa réflexion comme il l'a confirmé lundi soir lors de la cérémonie des trophées UNFP : "Dans ma tête, tout est bouclé, mais comme personne ne peut rentrer dans ma tête, personne ne saura. Après, il y a toujours deux-trois situations qui m’amènent à réflexion. Il reste des matchs, on ne sait jamais ce qui peut se passer..."
La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde sera à suivre en direct sur TF1 à l'occasion du JT de 20h. La précédente liste de Didier Deschamps était composée des joueurs suivants :
- Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier
- Défenseurs : Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Pierre Kalulu, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto
- Milieux : Eduardo Camavinga, N'golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre Emery, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni
- Attaquants : Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Marcus Thuram