Trophées UNFP 2026 : Dembélé, Thauvin, Luis Enrique... Découvrez le palmarès complet
Les trophées UNFP récompensent les meilleurs joueurs de la saison, découvrez tous les résultats.
- La 34e cérémonie des Trophées UNFP a lieu ce lundi soir au palais Brongniart, dans le IIe arrondissement de Paris.
- Ousmane Dembélé (PSG), Nuno Mendes (PSG), Vitinha (PSG), Florian Thauvin (Lens), Mason Greenwood (OM) sont nommés pour le trophée de meilleur joueur.
- Les nommés pour le prix de meilleur joueur français à l'étranger sont William Saliba, Rayan Cherki, Michael Olise, Hugo Ekitiké et Kylian Mbappé.
- Le palmarès dévoilé au fur et à mesure (le vainqueur sera surligné en gras) :
- Meilleur joueur Ligue 1 : Ousmane Dembélé (PSG), Nuno Mendes (PSG), Vitinha (PSG), Florian Thauvin (Lens), Mason Greenwood (OM).
- Meilleur joueuse Arkema Première Ligue : Tabitha Chawinga (OL Lyonnes), Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Sakina Karchaoui (PSG), Romée Leuchter (PSG), Clara Mateo (Paris FC).
- Ligue 2 meilleur joueur : Martin Adeline (ESTAC), Tawfik Bentayeb (ESTAC), Zouriko Davitachvili (ASSE), Giovani Versini (Pau), Enzo Bardeli (Dunkerque).
- Ligue 1 meilleur espoir : Désiré Doué (PSG), Joao Neves (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Valentin Barco (Strasbourg).
- Arkema Première Ligue meilleur espoir : Lily Yohannes (OL Lyonnes), Anaïs Ebayilin (PSG), Mélissa Bethi (FC Nantes), Lucie Calba (FC Nantes), Justine Rouquet (Montpellier).
- Ligue 1 meilleur gardien : Robin Risser (Lens), Dominik Greif (OL), Brice Samba (Rennes), Mike Penders (Strasbourg), Hervé Koffi (Angers).
- Arkema Première Ligue meilleur gardien : Christiane Endler (OL Lyonnes), Mylène Chavas (Paris FC), Emily Burns (FC Nantes), Constance Picaud (Fleury), Manon Wahl (Strasbourg).
- Ligue 2 meilleur gardien : Hillel Konaté (Troyes), Gautier Larsonneur (ASSE), Gaëtan Poussin (Red Star), Ewen Jaouen (Reims), Quentin Braat (Rodez).
- Ligue 1 meilleur entraîneur : Luis Enrique (PSG), Pierre Sage (Lens), Paulo Fonseca (OL), Bruno Genesio (LOSC), Olivier Pantaloni (Lorient).
- Ligue 2 meilleur entraineur : Stéphane Dumont (Troyes), Patrick Videira (Le Mans), Grégory Poirier (Red Star), Didier Santini (Rodez), Fabien Dagneaux (Boulogne).
- Meilleurs joueur français évoluant à l'étranger : William Saliba (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City), Hugo Ekitike (Liverpool), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid).
19:55 - Didier Deschamps présent
"Le football, c'est du spectacle, les joueurs sont habitués à être mis en lumière" a lancé Didier Deschamps sur le tapis rouge des trophées.
19:40 - La cérémonie va bientôt débuter, le règlement
Les joueurs ont pu voter directement sur un logiciel informatique dans leur vestiaire. Aucun joueur n'était nommé à l'avance, le vote était donc libre, mais il était interdit de donner sa voix à un coéquipier. Pour les entraîneurs, ce sont leurs homologues qui ont décidé.
La cérémonie des trophées UNFP est à suivre en direct sur les antennes de Ligue 1 + à partir de 19h45 avec toutes les récompenses dévoilées au fur et à mesure.