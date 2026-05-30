Son péché typiquement français, enfants et femme...Les secrets de Luis Enrique
Sira, l'une des filles de Luis Enrique, est une cavalière espagnole. Auprès des journalistes de Marca, elle confiait avec humour : "Je crois qu'ils pensaient au début que c'était un peu n'importe quoi et que petit à petit j'allais abandonner (...) Je jouais aussi beaucoup au tennis et mes parents pensaient que j'allais me lancer là-dedans. Mais en fin de compte, le processus s'est déroulé en douceur et je me suis soudain retrouvée avec un cheval qui concourait de mieux en mieux. Et jusqu'à présent, tout va bien."
© CHRISTOPHE SAIDI/SIPA (publiée le 12/05/2026)