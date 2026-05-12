Jacques Vendroux : "Les traitements sont lourds", le journaliste annonce être atteint d'un cancer, son état de santé

La figure emblématique du journalisme sportif a annoncé ce mardi 12 mai en direct sur CNews être atteint d'un cancer.

Souvent présent sur l'antenne de CNews, Europe 1 et des médias, le journaliste sportif Jacques Vendroux était pas mal absent ces derniers temps. Pas un choix éditorial, mais bien un choix lié à sa santé. Lors d'un entretien avec Pascal Praud ce mardi 12 mai sur les antennes de CNews, Jacques Vendroux a en effet expliqué qu'il a eu besoin de faire un break à cause d'un cancer...

"A un moment ou à un autre, comme il y a des rumeurs, etc., je n'avais pas du tout l'intention d'en parler aujourd'hui" explique-t-il dans un premier temps. "Voilà, ça arrive, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas... C'est une maladie, effectivement, qui est grave, mais c'est une maladie qui se soigne. On a des médecins formidables qui s'occupent de vous d'une manière merveilleuse. Ca fait partie des accidents de la vie."

Avec une vive émotion, le journaliste a expliqué son combat et fait un point sur son état de santé et ses traitements "lourds". "C'est très violent quand vous l'apprenez. Alors c'est vrai que le fait de travailler à Europe 1, le fait de travailler à CNews, ça me donne la possibilité de le dire. J'ai hésité parce que ça fait six mois que ça dure. Et j'ai hésité. Mais je ne veux pas, attention, je ne veux pas passer pour un martyr de la société. Ça arrive, c'est comme ça. Je fais tout pour m'en sortir. Je suis un peu fatigué, parce que les traitements sont lourds. C'est vrai, je dors beaucoup. Parce que les médicaments qu'on m'a donnés, vous imposent de dormir. Maintenant, je suis soulagé, parce que les gens le savent. Et je leur demande de ne pas me demander tous les quart d'heure comment je vais. Et c'est tout. Ça, c'est énervant."

Qui est Jacques Vendroux ?

Jacques Vendroux est un illustre journaliste sportif depuis des décennies. Il a débuté sa carrière en 1966 à l'ORTF et n'a jamais quitté le métier. Il commentera son premier match de football en 1970 sur les antennes de France Inter en tant que stagiaire avant de devenir l'une des voix du journalisme sportif de l'époque. Son lien et son affinité avec l'AS Saint-Etienne a toujours marqué sa carrière de journaliste. Il sera présent lors du terrible drame de Furiani lorsque la tribune s'effondre. Il sera grièvement blessé, avec notamment deux vertèbres cassées, les poumons perforés, la vessie éclatée. Il reviendra plus en forme que jamais. Quelques années plus tard, il devient rédacteur en chef et responsable de la rédaction de "98 Radio France", la radio officielle de la Coupe du monde de football. Il quitte finalement France Inter pour France Info en 2009 ou il fera vivre les soirée de foot. Il deviendra par la suite un chroniqueur très apprécié dans plusieurs chaines, mais travaillera également pour France Bleu avant de finalement tout quitter en 2019 pour avoir un rôle de consultant. Jacques Vendroux est désormais sur Europe 1 et anime l'émission Le Studio des Légendes le vendredi, samedi et dimanche de 20h à 21h. Le journaliste est également le manager général du Variétés Club de France depuis septembre 1971...