Real Madrid : Florentino Perez agacé, sa prise de parole surprise, Mbappé et Tchouaméni visés ?

Le président mythique du Real Madrid prend la parole ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse.

C'est la crise au Real Madrid et la direction n'est pas contente. Un mot assez simple qui ne reflète certainement pas la réaction en interne des dirigeants après cette deuxième saison blanche consécutive. Ligue des champions, Liga, Coupe d'Espagne... Rien à se mettre sous la dent. Pire, lors du Clasico le week-end dernier, le Real a semblé totalement apathique et complètement dépassé par le grand rival barcelonais qui a célébré son titre sous les yeux des Madrilènes.

Et au delà des résultats sportifs, l'attitude du vestiaire fait débat ces dernières semaines. Le Français Aurélien Tchouaméni va certainement être visé avec le capitaine, Federico Valverde. Les deux ont eu une vive altercation avant le Clasico provoquant l'hospitalisation de l'Uruguayen en raison d'une commotion cérébrale. Les deux joueurs ont reçu une grosse amende de 500 000 euros, mais rien de plus... Florentino Perez devrait remettre de l'ordre et de la discipline.

Le Real doit également composer depuis plusieurs semaines face aux critiques autour de Kylian Mbappé. Le Français, blessé, est la cible des supporters. Une pétition, sabordée certainement par des robots, a enregistré des millions de signature pour demander le départ du Français. Il y a quelques mois, Kylian Mbappé avait pourtant le vent en poupe et a porté le Real par ses buts et performances.

La question également de l'entraîneur risque d'être abordé. Arbeola ne devrait pas rester l'entraîneur du Real, lui qui a pris la place de Xabi Alonso en début de saison. Des rumeurs évoquent un grand retour de José Mourinho à Madrid... Florentino Perez va certainement donner des réponses sur l'avenir de l'équipe première.