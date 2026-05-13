DIRECT. Lens - PSG : impérial, Safonov dégoute les Lensois et guide les Parisiens vers le titre, suivez le match

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se rend à Lens pour défier les Sang et Or dans un match en retard de la 29e journée de la Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

22:41 - Safonov héroïque (0-1, 80e) Nouvelle occasion lensoise et nouvel arrêt de Safonov ! Udol centre en retrait pour Sangaré qui reprend en première intention. Sur sa ligne, le portier russe dégage.

22:40 - Thauvin s'en sort ! (0-1, 79e) Pressé par Lucea et Mbaye, Florian Thauvin enrhume les deux Parisiens avec deux crochets. Quel festival de l'international français !

22:37 - Double changement (0-1, 76e) Ibrahim Mbaye et le jeune Dimitri Lucea prennent les places d'Ousmane Dembélé et de João Neves.

22:36 - Le poteau pour Sima ! (0-1, 75e) Les Lensois n'en reviennent pas ! Beau numéro de Florian Thauvin qui trouve Sima. L'attaquant frappe décroisé. Si Safonov est battu, son poteau le sauve !

22:35 - Ramos est entré (0-1, 75e) Gonçalo Ramos a remplacé Khvicha Kvaratskhelia.

22:34 - Saint-Maximin n'en revient pas ! (0-1, 73e) Une nouvelle fois trouvé dans son couloir, Saint-Maximin fait des misères et frappe. Zabarnyi dégage devant Safonov.

22:33 - Saint-Maximin proche du but (0-1, 72e) Allan Saint-Maximin à deux doigts d'être le héros lensois ! L'ailier enrhume Senny Mayulu de plusieurs crochets et frappe. Zabarnyi détourne la trajectoire du ballon qui termine juste derrière la barre transversale.

22:31 - Safonov, encore lui (0-1, 71e) Centre de Saint-Maximin mais Safonov détourne du poing.

22:29 - Dembélé, acte 2 (0-1, 68e) Deuxième petit-pont pour Ousmane Dembélé ce soir. Cette fois, c'est Florian Thauvin qui fait les frais du Ballon d'Or.

22:28 - Les Parisiens confisquent le ballon (0-1, 67e) Le rouleau compresseur parisien se met en place et les Lensois ne touchent plus le ballon.

22:25 - Safonov bien placé (0-1, 65e) Tout juste entré en jeu, Allan Saint-Maximin est bien décidé à faire des misères aux Parisiens. Néanmoins, son dernier centre termine dans les gants de Safonov.

22:23 - Ajustement tactique (0-1, 62e) Après l'entrée en jeu de Fabian Ruiz, João Neves descend d'un cran au poste de latéral gauche.

22:21 - Plusieurs remplacements (0-1, 61e) Thauvin, Saint-Maximin et Antonio prennent les places de Saïd, Edouard et Baidoo pour Lens. Côté parisien, Fabian Ruiz remplace Lucas Hernandez.

22:20 - Baidoo en détresse ! (0-1,60e) Alors qu'il est revenu récemment de blessure, Baidoo s'écroule sur le terrain. Le défenseur est touché à la cuisse gauche.

22:19 - 30 minutes totalement indécises, suivez la fin du match Alors que l'on approche de l'heure de jeu, les Parisiens mènent toujours 1-0 contre Lens. Au stade Bollaert-Delelis, les Parisiens ont profité d'une erreur défensive des Sang et Or qui tombent sur un Matvey Safonov des grands soirs.

22:14 - Un mur dans les cages parisiennes ! (0-1, 54e) Quel match de Matvey Safonov ! Nouvel arrêt du Russe sur une contre-attaque lensoise. Alors qu'il avait pris Lucas Hernandez de vitesse, Sima bute une nouvelle fois sur le dernier rempart parisien.

22:11 - Cinq lensois à l'échauffement (0-1, 50e) Les supporters lensois donnent de la voix à l'arrivée à l'échauffement de Florian Sotoca, Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin notamment.

22:09 - Dro contré (0-1, 49e) Enchaînement de passes en une touche pour les Parisiens. Trouvé dans la surface, Dro lève le ballon sur son contrôle avant d'être contré par Ganiou. Corner.

22:08 - Thomasson en retard ! (0-1, 48e) Dans l'entrejeu, João Neves contrôle le ballon avant d'être fauché par Thomasson.

22:07 - Safonov en feu ! (0-1, 46e) Quatrième occasion franche pour Lens ! Contre favorable et Sima se présente seul face à Safonov qui détourne la reprise de volée du Lensois à bout portant !

22:06 - C'est reparti ! (0-1, 46e) Les Sang et Or lancent la seconde période !

22:04 - Premier changement au PSG Vitinha prend la place de Bradley Barcola pour cette deuxième mi-temps.

22:03 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent.

21:48 - Mi-temps à Lens ! (0-1) C'est la pause au stade Bollaert-Delelis où le Paris Saint-Germain mène 1-0 face à Lens dans ce premier acte très animé avec de nombreuses occasions !