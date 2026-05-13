DIRECT. Lens - PSG : impérial, Safonov dégoute les Lensois et guide les Parisiens vers le titre, suivez le match
Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se rend à Lens pour défier les Sang et Or dans un match en retard de la 29e journée de la Ligue 1. Suivez le match en direct.
22:41 - Safonov héroïque (0-1, 80e)
Nouvelle occasion lensoise et nouvel arrêt de Safonov ! Udol centre en retrait pour Sangaré qui reprend en première intention. Sur sa ligne, le portier russe dégage.
22:40 - Thauvin s'en sort ! (0-1, 79e)
Pressé par Lucea et Mbaye, Florian Thauvin enrhume les deux Parisiens avec deux crochets. Quel festival de l'international français !
22:37 - Double changement (0-1, 76e)
Ibrahim Mbaye et le jeune Dimitri Lucea prennent les places d'Ousmane Dembélé et de João Neves.
22:36 - Le poteau pour Sima ! (0-1, 75e)
Les Lensois n'en reviennent pas ! Beau numéro de Florian Thauvin qui trouve Sima. L'attaquant frappe décroisé. Si Safonov est battu, son poteau le sauve !
22:34 - Saint-Maximin n'en revient pas ! (0-1, 73e)
Une nouvelle fois trouvé dans son couloir, Saint-Maximin fait des misères et frappe. Zabarnyi dégage devant Safonov.
22:33 - Saint-Maximin proche du but (0-1, 72e)
Allan Saint-Maximin à deux doigts d'être le héros lensois ! L'ailier enrhume Senny Mayulu de plusieurs crochets et frappe. Zabarnyi détourne la trajectoire du ballon qui termine juste derrière la barre transversale.
22:29 - Dembélé, acte 2 (0-1, 68e)
Deuxième petit-pont pour Ousmane Dembélé ce soir. Cette fois, c'est Florian Thauvin qui fait les frais du Ballon d'Or.
22:28 - Les Parisiens confisquent le ballon (0-1, 67e)
Le rouleau compresseur parisien se met en place et les Lensois ne touchent plus le ballon.
22:25 - Safonov bien placé (0-1, 65e)
Tout juste entré en jeu, Allan Saint-Maximin est bien décidé à faire des misères aux Parisiens. Néanmoins, son dernier centre termine dans les gants de Safonov.
22:23 - Ajustement tactique (0-1, 62e)
Après l'entrée en jeu de Fabian Ruiz, João Neves descend d'un cran au poste de latéral gauche.
22:21 - Plusieurs remplacements (0-1, 61e)
Thauvin, Saint-Maximin et Antonio prennent les places de Saïd, Edouard et Baidoo pour Lens. Côté parisien, Fabian Ruiz remplace Lucas Hernandez.
22:20 - Baidoo en détresse ! (0-1,60e)
Alors qu'il est revenu récemment de blessure, Baidoo s'écroule sur le terrain. Le défenseur est touché à la cuisse gauche.
22:19 - 30 minutes totalement indécises, suivez la fin du match
Alors que l'on approche de l'heure de jeu, les Parisiens mènent toujours 1-0 contre Lens. Au stade Bollaert-Delelis, les Parisiens ont profité d'une erreur défensive des Sang et Or qui tombent sur un Matvey Safonov des grands soirs.
22:14 - Un mur dans les cages parisiennes ! (0-1, 54e)
Quel match de Matvey Safonov ! Nouvel arrêt du Russe sur une contre-attaque lensoise. Alors qu'il avait pris Lucas Hernandez de vitesse, Sima bute une nouvelle fois sur le dernier rempart parisien.
22:11 - Cinq lensois à l'échauffement (0-1, 50e)
Les supporters lensois donnent de la voix à l'arrivée à l'échauffement de Florian Sotoca, Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin notamment.
22:09 - Dro contré (0-1, 49e)
Enchaînement de passes en une touche pour les Parisiens. Trouvé dans la surface, Dro lève le ballon sur son contrôle avant d'être contré par Ganiou. Corner.
22:08 - Thomasson en retard ! (0-1, 48e)
Dans l'entrejeu, João Neves contrôle le ballon avant d'être fauché par Thomasson.
22:07 - Safonov en feu ! (0-1, 46e)
Quatrième occasion franche pour Lens ! Contre favorable et Sima se présente seul face à Safonov qui détourne la reprise de volée du Lensois à bout portant !
22:04 - Premier changement au PSG
Vitinha prend la place de Bradley Barcola pour cette deuxième mi-temps.
21:48 - Mi-temps à Lens ! (0-1)
C'est la pause au stade Bollaert-Delelis où le Paris Saint-Germain mène 1-0 face à Lens dans ce premier acte très animé avec de nombreuses occasions !
21:47 - Parade monumentale ! (0-1, 45+2e)
Alors qu'il pensait protéger le ballon, Lucas Beraldo est pris par le tacle de Ruben Aguilar. Thomasson s'échappe et centre pour Saïd. Au point de penalty, l'ailier frappe fort mais Safonov détourne sur sa ligne d'un arrêt réflexe.
Le match en retard de la 29e journée de la Ligue 1, Lens - PSG est programmé ce mercredi 13 mai à 21h au Stade Bollaert-Delelis à Lens. Détenteur des droits de diffusion, BeIN Sports 1 diffusera le choc du championnat de France.