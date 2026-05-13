Lens - PSG : "Personne n'aurait imaginé ça"... Luis Enrique dithyrambique avant le match du titre, heure et compos
Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se rend à Lens pour défier les Sang et Or dans un match en retard de la 29e journée de la Ligue 1. Avant le déplacement, Luis Enrique a rendu hommage à la saison lensoise.
Le match en retard de la 29e journée de la Ligue 1, Lens - PSG est programmé ce mercredi 13 mai à 21h au Stade Bollaert-Delelis à Lens. Détenteur des droits de diffusion, BeIN Sports 1 diffusera le choc du championnat de France.