"Autiste léger d'abord et con ensuite" : les propos chocs de Domenech sur Gourcuff dans le documentaire de Netflix sur Knysna

Le documentaire de Netflix sur l'affaire du bus de Knysna fait sensation ce mercredi 13 mai.

Ce mardi 13 mai, si vous avez décidé de faire un tour sur la plateforme de Netflix, vous devriez tomber sur le documentaire de l'affaire du bus de Knysna qui a marqué la Coupe du monde de football 2010. Une grève qui est partie de la dispute entre Nicolas Anelka et le sélectionneur Raymond Domenech à la mi-temps de France - Mexique (0-2).

Raymond Domenech a aussi livré l'intégralité de son journal de bord, rédigé notamment pendant le Mondial 2010 avec des propos assez forts et notamment sur Yoann Gourcuff. "Gourcuff, mais qu'il est con. Autiste léger d'abord et con ensuite" a écrit le sélectionneur des Bleus. Patrice Evra, acteur très important du documentaire, évoque sa tentative de prise de parole avec le sélectionneur après le nul face à l'Uruguay et qui réagit très mal... "Coach... ". " Oh je sais ce que vous voulez, vous voulez que je sacrifie l'agneau ! Eh bien je vais lui mettre la guillotine, Gourcuff ne joue pas demain ! " Je dis : " Mais coach, qu'est-ce que vous racontez ? " " Non, je m'en fous, je ne veux rien entendre, j'ai pris ma décision : Gourcuff ne joue pas demain. "Les joueurs sont devenus fous, ils m'ont dit : " Mais Pat, on va droit dans un mur ". Il est fou !"

La Une de L'Equipe expliquée

C'est un confrère de L'Equipe qui interpelle les journalistes sur le clash entre Domenech et Anelka. "Passez des coups de fil, envoyez vos messages à vos contacts, et on verra bien'', explique Sebastien Tarrago. "Ils reviennent me voir en me disant : ''on a vérifié, c'est vrai. Il y a eu une altercation entre Raymond et Nicolas et Nicolas a insulté Raymond''. Je dis : ''allez, écrivez le papier ; moi, je préviens Paris''.

La Une "Va te faire enculer, sale fils de pute !" est finalement tranchée dans la soirée... Pourtant, les propos n'ont pas été tenus par l'attaquant selon le propre aveu de l'ancien sélectionneur et de Patrice Evra. Un clash bien présent comme le raconte l'ancien joueur de Manchester qui jure que Nicolas Anelka ne l'a jamais dit à Raymond Domenech. "On a alors 15 minutes pour récupérer. Pendant 10 minutes, c'est le silence complet, pas un mot. Et puis d'un coup, le coach s'en prend à Nico... Il a dit : t'as qu'à la faire tout seul ton équipe de merde ", indique de son côté Raymond Domenech dans le documentaire.