Un maillot des Bleus à Decathlon pour 10 euros, le coup de génie de la marque avant la Coupe du monde

L'enseigne française a décidé de frapper fort avant le Mondial.

Une initiative qui va ravir les fans de l'équipe de France et de football ! Au milieu de ce mois de mai, la marque française Decathlon a décidé de penser aux petits budgets à l'approche de la Coupe du monde en sortant un nouveau maillot pour célébrer et supporter l'équipe de France.

D'un bleu royal, la tunique a été prise d'assaut par les fans grâce à son montant attractif de 10 euros. Malheureusement, cette tunique est provisoirement en rupture de stock comme on peut le voir sur le site du marchand. Cette idée a été saluée par les réseaux sociaux notamment par les fans qui en ont marre de dépenser plus d'une centaine d'euros pour un maillot de foot. Le maillot "authentique" s'affiche d'ailleurs à 160 euros sur site de la FFF.

Dans une nouvelle étude, betFIRST a d'ailleurs analysé le ressenti des fans de 13 pays qualifiés sur les réseaux sociaux et confirme que le prix des maillots officiels est devenu un point de rupture pour les supporters. Au total, ce sont 76 % des supporters français qui jugent le nouveau maillot Nike beaucoup trop cher. L'étude va encore plus loin, expliquant que pour beaucoup, dépenser plus de 100€ est "un scandale" face au cout de la vie.

La France n'est toutefois pas le pays qui râle le plus sur les tarifs des maillots. La première position revient à l'Ecosse selon l'étude. Malgré son prix assez éloigné des tarifs français, environ 86 €, le maillot de l'Écosse est jugé trop cher surtout sur le rapport qualité/prix, pointé du doigt. Beaucoup estimant le tarif excessif pour un design jugé trop simple.

En plus de ce prix excessif, une grosse polémique a également eu lieu lors de la sortie de la nouvelle collection avec un défaut très gênant sur les épaules. En effet, les maillots "Aero-FIT" présentaient un défaut de fabrication esthétique avec des coutures détendues. L'équipementier américain l'a reconnu dans un communiqué, auprès du média britannique The Guardian. Il déclare notamment "travailler rapidement pour régler ce problème pour les joueurs et les fans. Nike serait "en discussion avec les fédérations partenaires et les vendeurs pour évaluer les solutions"