Fleury Di Nallo : le meilleur buteur de l'histoire de l'OL est décédé, de quoi est-il mort ?

L'Olympique Lyonnais a annoncé la mort du meilleur buteur de son histoire ce mercredi 13 mai.

Un an après la disparition de Bernard Lacombe, une autre légende de l'OL a disparu. Ce mercredi 13 mai, Fleury Di Nallo est décédé à l'âge de 83 ans comme l'a indiqué l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux sans donner les causes exactes de sa mort. "Notre héros s'est endormi, adieu Fleury", indique le club

Fleury Di Nallo reste et restera un bout de temps le meilleur buteur de l'histoire de Lyon, avec 222 réalisations en 494 matchs (de 1960 à 1974), devant Alexandre Lacazette (201 buts). 9e meilleur buteur de l'histoire du Championnat de France, avec au total 187 buts sans le moindre penalty inscrit. Il remportera notamment trois Coupes de France (1964, 1967, 1973), contribuant aux premiers gros succès de l'Olympique Lyonnais sur la scène nationale.

Son record, Fleury Di Nallo en a toujours été très fier. "Je suis heureux de savoir que je ferai toujours partie de l'histoire du club, que je resterai le prince de ce stade et le meilleur buteur de l'OL ", avait-il déclaré au journal So Foot en 2015. "Je ne pense pas que mon record sera un jour battu. Donc, je peux mourir tranquille, même si cette histoire se termine"

Il est également le meilleur buteur de l'histoire des derbies face au voisin Saint-Étienne avec 14 buts en 21 matchs. Son triplé lors du huitième de finale de Coupe de France en 1971, qui permet à l'OL de renverser son rival stéphanois, demeure d'ailleurs l'un des exploits les plus marquants de l'histoire du club. Di Nallo, d'origine italienne, compte également 8 buts en 10 sélections avec l'équipe de France, de 1962 à 1971. Une photo avec Pelé marquera d'ailleurs l'ancien joueur.