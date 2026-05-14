C'était la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022, des noms surprenants

Le sélectionneur de l'équipe de France va dévoiler la liste des joueurs pour le Mondial 2026, l'occasion de revenir sur les noms en 2022.

Quatre ans plus tard, qui est encore présent ? Qui a pris sa retraite ? Et qui a totalement disparu des radars de l'équipe de France ? Ils sont nombreux si on se replonge sur la liste du Mondial 2022 annoncée par Didier Deschamps en novembre, également sur TF1.

Bien évidemment, il y a les retraités comme Antoine Griezmann, le légendaire numéro 7 et chouchou de Didier Deschamps que certains rêvent de revoir sur cette Coupe du monde. Mais également Olivier Giroud, encore meilleur buteur de l'histoire des Bleus et qui a ouvert la porte à un retour il y a quelques mois, Steve Mandanda, le capitaine Hugo Lloris, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane...

Il y avait également des noms plus surprenants avec des grands retours comme celui bien évidemment de Karim Benzema avant sa blessure et les nouvelles polémiques autour de lui. Veretout ou encore Guendouzi, tous les deux à Marseille à l'époque, étaient également appelés par le sélectionneur Didier Deschamps qui ramènera la France, faut-il le rappeler, en finale face à l'Argentine. Notons que sur cette première liste, ne figure pas Randal Kolo Muani, qui avait remplacé par la suite les attaquants blessés Christopher Nkunku et Karim Benzema.